Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Sagittario, Leone…

Per coloro che seguono puntualmente l’oroscopo Paolo Fox anche la giornata odierna non può cominciare senza le previsioni dell’astrologo. Le indicazioni per quanto riguarda i segni di Fuoco le ha fornite tramite Radio Latte Miele. Cosa devono aspettarsi allora coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Sagittario e Ariete? La risposta arriva dall’astrologo che ha letto le stelle e ci svela quindi cosa può succedere oggi, lunedì 10 maggio 2021…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

Iniziamo l’analisi delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni di Fuoco focalizzando la nostra attenzione sull’Ariete. L’inizio di questa primavera sembrerebbe riportare l’intesa e la capacità di recupero mancata ai mesi scorsi, ma questo fine settimana potrebbe essersi rivelato più pesante del previsto. Marte dissonante potrebbe aver portato dei piccoli disagi fisici e qualche blocco emotivo che potrebbero protrarsi anche per la durata di questa nuova settimana creando qualche ritardo.

Ora mettiamo sotto la lente d’ingrandimento il Sagittario. Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: La rabbia e l’agitazione di queste giornate sembrerebbe indicare la presenza di alcune situazioni da risolvere legate all’ambito lavorativo. Anche in amore potrebbero nascere disagi capaci di compromettere alcune relazioni già precarie che andrebbero invece preservate.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare il viaggio tra i segni di Fuoco le previsioni che riguardano il Leone. Dopo un aprile pesante e ricco di delusioni, la situazione astrologica che contraddistingue l’inizio di questo maggio invita a cercare di aprirsi maggiormente ai rapporti con gli altri. Riuscire a concedere nuova fiducia ad un rapporto potrebbe aiutare a recuperare una relazione che ultimamente si è trovata a vivere un momento di crisi.

