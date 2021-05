Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Capricorno, Vergine e Toro…

Una nuova settimana comincia e per i segni di Terra è il momento di scoprire le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per capire cosa devono aspettarsi nella giornata di oggi, domenica 9 maggio 2021. Che giornata sarà? A dare una risposta è l’astrologo, che ha fornito le sue indicazioni nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Ecco allora l’approfondimento che chiama in causa coloro che sono nati sotto i segni di Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e del Toro?

Cosa ha in serbo questa giornata per i Capricorno? Lo scopriamo subito con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. La Luna favorevole sembra regalare all’inizio di questa settimana una grande forza, indispensabile per creare nuove occasioni in ambito lavorativo. Presto si potrà contare su qualche buona notizia legata all’aspetto economico e a quello sentimentale.

Passiamo ora alle indicazioni che riguardano il Toro. La Luna nel segno sembrerebbe regalare a queste giornate qualcosa in più, permettendo di raggiungere progressi interessanti nella risoluzione di un problema rimasto troppo a lungo in sospeso. Chi si è trovato a vivere delle difficoltà di tipo economico ora potrà ottenere una piccola rivincita. In amore, attenzione alle relazioni nuove: non tutto potrebbe essere come sembra.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox relative ai nati sotto il segno della Vergine completiamo il viaggio tra i segni di Terra. Le giornate di questa settimana potrebbero portare qualche piccolo contrasto, specialmente se si ha a che fare con delle personalità poco chiare e dai comportamenti ambigui. Anche nelle relazioni d’amore potrebbe essere necessaria prudenza: attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo facendo affermazioni che potrebbero ferire.

