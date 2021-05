Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2021/ Previsioni Scorpione, Cancro e Pesci…

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, lunedì 10 maggio 2021, con le sue previsioni anticipate nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. In questo spazio ci concentreremo sulle indicazioni fornite per quanto riguarda i segni d’Acqua. Cosa devono aspettarsi allora oggi coloro che sono nati sotto i segni di Scorpione, Cancro e Pesci? Non resta che scoprirlo attraverso la lettura delle stelle fatte dal noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci?

Il viaggio tra i segni d’Acqua comincia con le previsioni per lo Scorpione. Cosa deve aspettarsi per oggi? A causa della presenza della Luna in opposizione, questo Lunedì potrebbe riportare a galla i disagi legati alla precarietà che molti si trovano a vivere: poter contare sul supporto delle persone circostanti potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza. Attenzione ai rapporti con Acquario e Toro.

Passiamo alle indicazioni fornite dall’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci. L’inizio di questa settimana sembra poter regalare qualcosa in più, ma permane una grande insoddisfazione e una certa stanchezza capaci di compromettere alcune situazioni di natura amorosa o familiare. Attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E quindi ora passiamo alle previsioni che riguardano il Cancro. Queste giornate invitano a cercare di recuperare la voglia di emozionarsi, superando le tensioni e il nervosismo portato dal transito di Marte. L’andamento di questa settimana aiuterà ad ottenere qualcosa in più, specialmente durante il prossimo sabato.

