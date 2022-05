Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le stelle…

Giornata ricca per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox, come di consueto, ci dà qualche indicazione attraverso l’Oroscopo. Come andrà questo martedì 10 maggio per i nostri lettori? Lo scopriamo insieme grazie alle previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Per Cancro è una settimana sottotono, ma qualcosa potrebbe svoltare tutto. Per lo Scorpione, potrebbe esserci un avvicinamento di una persona particolare. E i Pesci? La gelosia può giocare brutti scherzi. Tutto sui segni di acqua.

Oroscopo domani 11 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Cancro, settimana sottotono secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Cancro, abbiamo parlato di una settimana un po’ sottotono. Stai facendo tante cose ma è come se mancasse un po’ di energia. E se questo incentivo fosse l’amore? Se c’è, magari in questi giorni non riesci a frequentare la persona che ti piace. E se fosse così, allora si capisce perché manca un po’ di sprint. Sul lavoro, se manca un appoggio è difficile andare avanti. Questo segno ha bisogno del supporto della famiglia e del sentimento. A volte vorresti cambiare ruolo o gruppo: chiediti se ti convenga, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: occhio a Giove

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, il cielo

Caro Scorpione, non è escluso che in questi giorni una persona si avvicini a te. Prova a sfruttare le stelle meglio di come hai fatto in passato. Gli amori che non vanno saranno chiusi, ma attenzione anche a questioni legali, finanziarie o discussioni inerenti ai figli. A maggio avrai un cielo molto importante: se c’è qualcosa che non va, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine prima che le stelle diventino davvero importanti. Ultimamente te la prendi un po’ meno per tutto e questo ti porta a vivere meglio, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

Pesci, in questo momento potresti avere dubbi sulla tua situazione lavorativa: speriamo che sia tutto chiarito. Qualche debito maturato, da un anno a questa parte, può tornare a farsi sentire in questo periodo. Giove non è più nel segno, ma si spera tu abbia sfruttato al meglio questo periodo. La tua vita è un po’ troppo controllata da una persona oppure in questi giorni sei un po’ geloso. In amore fai attenzione ad inutili vincoli. Questo resta comunque un grande cielo per quelli che vogliono portare avanti un progetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA