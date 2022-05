Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: occhio a Giove

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà questo martedì per i segni di Aria? Ce lo rivela l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele, dove abitualmente dà le sue previsioni per la giornata che sta per cominciare. Se per i Gemelli Giove non è più in aspetto negativo e dunque si parla di una tregua, non sarà lo stesso per Bilancia, che invece proprio da oggi ha il pianeta opposto. Acquario cerca invece equilibrio. Scopriamo tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Giove non più in aspetto negativo

Gemelli, questo cielo parla finalmente di un recupero. Giove toglie il suo sguardo negativo da questo segno. Proprio per questo motivo, quelli che devono superare problemi legali o economici, avranno finalmente una tregua. Gli amori che nascono in questo maggio sono importanti. Si tratta infatti di un mese buono per completare un discorso d’amore o fare nuove conoscenze. L’Oroscopo Paolo Fox dà fiducia alle coppie che vogliono fare progetti.

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Aquario, Giove…

Bilancia, queste sono giornate di grandi scelte. Se intendi metterti in gioco in maniera un po’ tosta, è il momento per farlo. C’è comunque un aspetto negativo: da oggi Giove è opposto, quindi non è il caso di inasprire rapporti già nati male. Attenzione alle lotte e alle problematiche. Questa giornata richiede pazienza. L’Oroscopo Paolo Fox dice che negli ultimi due mesi la tua vita è cambiata: hai affrontato un grande problema oppure hai dovuto completare una situazione pesante o una difficoltà fisica. Reagire con aggressività, anche solo verbale, è sbagliato.

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Acquario, questa è una giornata così così, ma solo perché ci sono tante cose da fare e decidere. Bisogna cercare di sbloccare i rapporti con un po’ di ruggine. Potresti aver bisogno di equilibrio. Arrabbiarsi potrebbe essere inutile in questo giorno: inoltre oggi non dimenticare che la giornata è un po’ distratta, per cui non fare azzardi, dice l’Oroscopo Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA