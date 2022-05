Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ I pianeti di Ariete, Leone e Sagittario

Amore, fortuna e nuovi progetti. L’oroscopo Paolo Fox parla di novità quello di Ariete, Leone e Sagittario in questo martedì 10 maggio. In questa giornata, infatti, sembra che le stelle offrano dei programmi piuttosto interessanti per i segni di fuoco: è il momento ideale per formalizzare una storia d’amore ma anche per capire se davvero un rapporto può andare avanti o per tentare la fortuna sul lavoro. Leggiamo tutte le anticipazioni di Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Giove nel segno

Cari Ariete, oggi Giove entra ufficialmente nel tuo segno. Si tratta di un evento importante. Infatti questo cielo vi premia e quando abbiamo un oroscopo così importante, la luce è vicina. È il momento ideale per capire se una persona è dalla nostra parte oppure no. Se non lo è, è l’occasione giusta per fare piazza pulita di chi non ci interessa. Sei un segno molto impulsivo e potresti anche avere degli scatti esagerati: prova ad ascoltare ogni tanto le ragioni degli altri, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, i progetti…

Caro Leone, questo è un cielo bello. L’Oroscopo Paolo Fox non ha dubbi: indipendente dall’età, il segreto per avere successo è semplicemente mettersi in gioco. Con Giove e Venere importanti, è tempo di scelte anche in amore. Puoi anche renderti conto che una persona non fa per te, ma senza soffrire, senza rancori. Se invece tratteniamo una persona, significa che ci teniamo molto. I progetti non sono più ostacolati da queste stelle.

Sagittario, la situazione è interessante. Per chi vuol mettersi in gioco in settori mai tentati prima e per chi ha una professione avviata, possono esserci nuove prospettive. La capacità di muoversi dipende sempre anche dall’età, ma i Sagittario sono “sempreverdi”: potrebbe esserci già un progetto in ballo per il 2023. Intanto la fortuna in amore tocca questo segno già da qualche giorno: questo significa che chi è solo dovrebbe farsi vedere in giro, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

