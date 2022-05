Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 maggio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

Non è certamente il momento migliore per i segni di Terra. Toro, Vergine e Capricorno stanno affrontando dei giorni un po’ difficili e questo potrebbe significare sentirsi sottotono o essere di fronte a scelte importanti che portano dunque a nervosismo e non solo. Niente paura, però: i pianeti potrebbero essere presto essere dalla parte dei segni di terra e questo significherà che tra pochi mesi ci saranno importanti novità. Scopriamo insieme come andrà la giornata per questi segni grazie alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, giornata strana

Toro, per te è una giornata un po’ strana. Potrebbero tornare alla luce delle piccole tensioni, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Attenzione anche alle questioni economiche: spese e dimenticanze sono sempre all’ordine del giorno e bisogna stare attenti. Inoltre prestate sempre cautela ai rapporti con gli altri, soprattutto soci o capi. Il Toro è stato bravo negli ultimi mesi ad amministrarsi al meglio ma ora un po’ di nervosismo si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, il momento

Vergine, questo cielo finalmente non ha più Giove opposto. Non significa che tutti i problemi della tua vita si risolveranno, anche perché tu sei piuttosto meticoloso e perfezionista. La perfezione non è di questo mondo, dunque cercala magari sul lavoro. Ricordati comunque che l’amore purtroppo non è mai perfetto e soprattutto sicuro e dunque non cercare sempre che tutto sia preciso in ogni dettaglio. Gli amori che nascono tra maggio e giugno sono importanti, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, ci sono delle giornate che vanno affrontate con coraggio e volontà e oggi è una di queste, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Di tanto in tanto nella tua vita si propongono dei cicli. Ci sono momenti in cui si distrugge tutto, per poi ricostruire nuovamente. Questo è un momento in cui chiudere le cose che non vanno e ripartire. In questo momento tu devi andare avanti, nonostante tu possa avere una grande fatica e stanchezza addosso. Le rivalse, comunque, non fanno per te.

