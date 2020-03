Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2020/ Gemelli, Cancro, Ariete, Vergine e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 10 marzo per Ariete, Cancro e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Cancro e Toro. L’Ariete sta vivendo una fase molto difficile, adesso fare l’oroscopo risulta molto complesso. Gli Ariete che hanno molta forza devono trasmettere la forza anche agli altri. In qualche modo, devono anche cercare di coinvolgere con le proprie emozioni le persone che stanno intorno. Oggi e domani cresce l’ansia e ci si sente messi alla prova. Il Cancro è umorale e oggi potrebbe essere anche un pochino a disagio. Si vede troppo e troppo a fondo. Non si vede però l’acqua in superficie ma si finisce appunto con l’andare a fondo. In questo momento di disagio è normale che ci siano alti e bassi. Il Toro può costruire tante cose ma con Saturno dissonante dalla fine di questo mese e per aprile ci sarà un piccolo rallentamento. Normale se c’è un disagio, è un mese interessante con Venere nel segno.

Paolo Fox, oroscopo per Leone, Gemelli e Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Gemelli e Vergine. Il Leone è un grande perché ha una forte autostima, una certa fierezza e anche consapevolezza di quello che è. Il coraggio è importante ed essenziale. La stagione è altrettanto utile per le vittorie sul lavoro. Si può cadere in piedi e ora è il momento migliore per pensare a un futuro che promette rallentamenti ma che promette un recupero. I Gemelli possono affrontare discorsi di un certo peso, ora l’economia è davvero difficile e aprile sarà essenziale per definire certe situazioni. In questo momento più di altri risentite della grande chiusura si deve fare uno sforzo per stare il più possibile da soli con sé stessi. La Vergine ha in mente grandi progetti, per il segno bloccare l’attività è complicato. Le difficoltà le abbiamo tutti ma il segno non sa stare a casa.

