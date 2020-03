Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2020/ Leone top, in amore Toro e Bilancia…

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, 10 marzo 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni da considerarsi al top. Il Leone ha grandissima autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Questo può aiutare, senza dubbio, a crescere e a raggiungere i propri obiettivi giorno dopo giorno. La forza e la determinazione regalano dei privilegi se sfruttate in maniera intelligente. Luna nel segno per la Bilancia che può vivere un momento interessante anche per quanto riguarda gli incontri. La Vergine ha dei progetti molto interessanti che possono portare ad accrescere sensazioni che si vanno via via consolidando col passare dei giorni. Questo è un momento in cui si può progettare anche se si deve essere cauti.

LAVORO – Andiamo ora ad analizzare il campo del lavoro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete in questo periodo si sente messo alla prova e dunque potrebbe essere vinto dall’ansia che si fa via via sempre più forte. Si deve trovare però la forza di reagire e di essere razionali. I Gemelli dovranno aspettare ancora fino ad aprile per definire alcune scelte. Certo è che serve determinazione e voglia per arrivare ai propri obiettivi. Chi ha le idee chiare è la Vergine che in mente ha dei progetti importanti e che regalano ferme convinzioni. La Bilancia deve capire che se una strada è chiusa forse è il caso di aspettare per poi capire se perseguirla o magari prendere un’altra via che possa essere considerata maggiormente proficua. Servirà solo del tempo per capire cosa fare.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Per il Toro questo è un momento interessante, visto che Venere nel segno regala molte rassicurazioni. C’è la forza e la determinazione per raggiungere i propri obiettivi. I Gemelli devono trovare la forza per rimanere fino a che possibile da soli, questo può essere il momento per prendere la strada verso una crescita esponenziale e molto interessante sotto diversi punti di vista. La Luna nel segno per la Bilancia può essere simbolo di situazioni interessanti. Man mano che passano i giorni può arrivare la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di essere attenti anche alle esigenze degli altri. Forse è il caso di gestire tutto con calma, evitando quelli che possono essere rischi inutili da correre.



