Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2020/ Scorpione, Pesci, Sagittario e…

Oroscopo di Bilancia, Capricorno e Sagittario: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco quanto detto per Bilancia, Capricorno e Sagittario. La Bilancia ha la Luna nel segno, si va incontri a dettagli e situazioni che ora si pensa di non portare più avanti. In questi giorni ci si trova a vivere dei problemi e non si può fare quella strada ma un’altra traversa. Alla fine porta alla situazione che si desidera vivere. Il Capricorno non è obbligato all’amore, tutti quelli che hanno un rapporto che non funziona in questi giorni devono stare attenti. Se una storia non funziona ora l’amore non c’è. La prima crisi c’è stata a febbraio, ora è più facile stare vicino alle persone che stanno bene. Il Sagittario negli ultimi mesi ha detto no a tutto quello che è superfluo e che non va. Questa è una fase che durerà ancora a lungo e sarà potenziata da un Saturno in ottimo aspetto. A causa delle idee evolute e moderne e così utopistiche non è difficile mettere d’accordo la voglia di fare con quelle persone che si hanno intorno. Se si è giovani i nuovi amori si potranno rafforzare nel fine settimana. In un periodo non tanto facile ci si può mettere in gioco con sé stessi.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Acquario, Scorpione e Pesci

Concludiamo qui questa parte dello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Acquario, Scorpione e Pesci. L’Acquario deve fare scelte, con la seconda parte di marzo ci saranno chiusure. Si devono fare scelte assurde e anche cambiare registro. Molti ora notano che la cosa è vera. Lo Scorpione si dà da fare nei prossimi giorni e, se queste situazioni diventano creative si può fare qualcosa in più. Forse si è già risolta una questione legale o si sono ricevute informazioni utili che riguardano la propria attività. Nei prossimi mesi c’è un Saturno dissonante che indica un ritardo spiegabile ma si cerca di vivere consapevolmente. I Pesci se convivono o sono sposati hanno un momento di grande verifica. Anche la situazione generale impone di stare più lontani da quello che era. C’è l’occasione di riscoprire una grande spiritualità ed è tempo di fare scelte importanti e con questa situazione di recuperare tempo per se stessi. Venere è in aspetto interessante.

