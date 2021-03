Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, mercoledì 10 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, vive sempre questa situazione di grande affaticamento che avrà una svolta. Se dovessi identificare i problemi che stai affrontando molti di questi sono legati al 2020. Quindi se per esempio hai rimandato di mese in mese un’operazione, una situazione, un problema adesso lo devi affrontare. Tu stai facendo tanto e le persone molto attive risentano anche di momenti di grande stanchezza, quindi in questa giornata raccomando di essere un pochino cauti in tutto.

Nati Leone? Sei sottotono, detesti le persone che ti fanno perdere tempo. Dopo un pò ti stanchi di fare le solite cose. Nel lavoro o si recupera qualcosa che non ti interessa oppure manca qualche piccola gratifica, certo che ti aspettavi di più soprattutto da Febbraio.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, ecco le previsioni per voi. Trovare la quadratura del cerchio in amore è complicato. Chi è solo per ora non cerca, chi è in coppia ha qualcosa da ridire, chi tradisce o è tradito ovviamente non è contento. Venere indica un pò di cautela nei rapporti con gli altri o per chi è in crisi.

