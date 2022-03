Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Appuntamento consueto con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà la giornata di Ariete, Leone e Sagittario? Ce lo dice l’astrologo attraverso Radio Latte Miele. Scopriamo come andrà questo giovedì 10 marzo attraverso le parole e l’analisi dell’esperto, che analizza qui i segni di fuoco nella giornata che è appena iniziata.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, meno complicazioni

Caro Ariete, come sarà la vostra giornata? Questo è un oroscopo che piano piano vi libera di tante complicazioni. In questo periodo c’è una congiunzione tra Mercurio e Giove che potrebbe portare un messaggio importante per voi, per quanto riguarda la forma e la forza. Dunque chi è stato male potrà recuperare, ovviamente considerando tanti fattori. Magari a 20, 30 anni si recupera in fretta, a 40 o 50 ogni tanto c’è bisogno di tempo e relax. Peccato che questo relax non avvenga quasi mai nel weekend, perché si discute spesso nel fine settimana, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, la giornata…

Il Leone ha un Oroscopo di attesa in questa giornata. Questo a tratti può essere frustrante per chi ha voglia di agire e fare il meglio. Lavoro e studio, non preoccuparti: da maggio avrai molto di più, ma adesso devi sistemarti e devi rimetterti in gioco, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Alcuni dovranno pensare a una nuova abitazione, altri magari semplicemente a un nuovo sentiero da percorrere. Per quanto riguarda l’amore, non ci sono grandi spunti. Chi ha una bella storia deve proteggerla e chi non ce l’ha forse neanche la cerca. Aprile, comunque, potrebbe portare delle novità.

Il Sagittario non deve fermarsi adesco: avere Marte e Venere favorevoli è importante e dunque questo è un cielo che porterà presto buone notizie, anche se forse non oggi. In questo giovedì, infatti, c’è questa Luna opposta che rende piuttosto stanchi: evita quella pesantezza che potrebbe rendersi nervoso e agitato. Cerca di rilassarti, di farti scivolare le cose addosso. Anche tu, che sei forte, puoi vivere qualche momento di insicurezza: non avere paura di mostrarti fragile, dice l’Oroscopo Paolo Fox..



