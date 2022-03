Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: l’amore…

Nuova giornata, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà la giornata di oggi? Ce lo dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele. Come sarà la giornata di Cancro, Scorpione e Pesci? Vediamo tutte le novità e le previsioni per i segni di acqua, date puntualmente dall’esperto. Tutto sulla giornata di giovedì 10 marzo.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, vuoi libertà

Caro Cancro, in questo periodo vorresti sentirti libero da un peso che ti ha impensierito parecchio negli ultimi tempi. Chi ha vissuto un amore ora concluso, potrebbe restare a guardare in osservazione per qualche tempo, ma presto potrebbero arrivare delle novità. Questo segno, dice l’Oroscopo Paolo Fox, ad aprile cadrà sotto l’incognita di una bella storia o comunque di uno sguardo speciale. Chi invece è in coppia, deve cercare di concretizzare un’unione, di vivere la passione e la sessualità in maniera più coinvolgente. C’è tanta voglia di novità! Sabato e domenica saranno delle giornate importanti per riavvicinarsi alle persone importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, l’amore…

Cari Scorpione, l’oroscopo di ieri parlava di apatia e sonno, anche se magari non stai facendo nulla di stravolgente. Quando un segno d’acqua prova stanchezza, è probabile che non voglia affrontare problemi oppure semplicemente che sia un po’ scarico. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che avresti bisogno di fare qualcosa di nuovo, di importi qualcosa di bello, come un progetto o una nuova situazione. Le tue aspirazioni possono anche concretizzarsi, ma devi dare spazio anche a un po’ di tregua a te stesso. A livello sentimentale, questo è un periodo così così.

Il segno dei Pesci in questa giornata risente ancora di un piccolo fastidio fisico, magari di questa piccola malinconia, ma attenzione al consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox: non roviniamo il weekend! Il fine settimana parla d’amore, ma non solo. Nettuno, pianeta che nell’astrologia rappresenta le grandi passioni, governa il tuo segno e questo è emblematico. Allo stesso tempo, a volte è anche un pianeta dai grandi dilemmi, i grandi dubbi, le piccole o grandi bugie. Molto favorito, da domani, il settore delle amicizie. Non dimentichiamo poi che Mercurio è entrato nel tuo segno: presto potrebbero esserci delle sorprese.



