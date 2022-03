Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Una nuova giornata è appena iniziata e ci si chiede come sarà, come andranno lavoro, amore, rapporti con i propri familiari e amicizie. Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, che come al solito ci aiuta nel districarci in una nuova giornata attraverso i canali di Radio Latte Miele. Tutto ciò che bisogna sapere per Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di Aria.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, stelle importanti

Cari Gemelli, l’Oroscopo Paolo Fox sottolinea come queste stelle siano importanti. Un calo potrebbe esserci fra stasera e domani: un calo fisico, come spesso capita, perché non vi risparmiate mai, ma niente di preoccupante. I Gemelli nascono con l’argento vivo addosso, non stanno mai fermi. Inoltre, con Venere e Marte favorevoli, possiamo dire che abbiamo un oroscopo utile per coloro che vogliono fare delle cose nuove. Da maggio le strategie saranno vincenti. Molto importante anche avere un po’ di pazienza: se lavori per un’azienda e aspetti un miglioramento, è un periodo di stallo, mentre da maggio tutto accelererà a tuo favore.

Bilancia e Acquario, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per l’amore…

La Bilancia ha passato un periodo tortuoso e adesso può “vendicarsi”, prendendosi qualche rivincita con tutte quelle persone che hanno permesso che ciò accadesse. L’Oroscopo Paolo Fox dice che tu desideri di essere di equilibrio per tutti, ma non sempre questo è possibile. In questo momento sei troppo distratto dalle esigenze familiari per accorgerti di una persona che ti vorrebbe tutta per sé. Nonostante ciò, l’amore in questi giorni è rafforzato.

L’Acquario in questi giorni deve stare attento a non rovinare tutto con un atteggiamento troppo stravagante, troppo tra le nuvole. A volte, quando hai tante idee, rischi di rovinare delle belle cose e questo è un periodo in cui sei molto eccitato per le prove che stai affrontando, ma se non stai attento rischi di fare delle cose sbagliate. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox dice che in questi giorni servono massima concentrazione e massima attenzione. Stai vivendo delle tensioni sociali e la colpa potrebbe essere di Urano, il pianeta che governa l’Acquario. Vorresti vivere amori passioni e qualcosa di bello: presto potrebbero arrivare.

