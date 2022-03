Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le stelle…

Un nuovo appuntamento con Paolo Fox e con il suo Oroscopo. Anche in quesito giovedì, l’astrologo ci fa compagnia con le sue previsioni date attraverso i canali di Radio Latte Miele. Come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno? Qui tutte le informazioni sul giovedì 10 marzo dei segni di terra, alle prese con giorni importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox: Toro, settimana importante

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox dice che questa è una settimana importante per le relazioni e per gli incontri. Nel fine settimana, tra venerdì 11 e domenica 13, potrebbero esserci novità anche per l’amore, con la possibilità di riallacciare un discorso con una persona importante. Quello che devi capire è… Perdoni o non perdoni? Bisogna fare particolare attenzione e questo discorso vale soprattutto per i Toro che hanno messo a repentaglio una storia perché si sono sentiti trascurati o magari quelli che ultimamente hanno dovuto metter dei paletti per fermare delle persone un po’ troppo intrusive o poco sincere.

Oroscopo Branko, oggi 9 marzo 2022/ Previsioni per Pesci, Sagittario, Scorpione e...

Vergine e Capricorno, che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

La Vergine da ieri è un po’ fuori forma. Questo stato potrebbe essere dovuto alla delusione di sentirsi messo un po’ in disparte da un certo discorso. Ad esempio nel lavoro tu potresti essere anche molto bravo, paziente, ma spesso messo da parte, forse anche per invidia. Se vedi che qualcosa non va, dovresti opporti, anche perché marzo conterrà delle piccole insidie da questo punto di vista. L’Oroscopo Paolo Fox dice che sei forte, che la strada è tracciata, però intorno al 21 o al 22 potresti sbottare e far presente quello che non va.

Oroscopo Branko, oggi 9 marzo 2022/ Previsioni per Vergine, Cancro, Leone Bilancia e…

Cari Capricorno, avere delle persone giuste intorno è importante. Questo segno vorrebbe sempre tenere tutto sotto controllo, però vuole anche avere delle persone da seguire, da amare. In amore, c’è chi è solo e in cerca di una dolce metà: queste persone sono molto favorite per questo ritrovato fascino. Inoltre, dice l’Oroscopo Paolo Fox, potrebbe esserci un pizzico di fortuna negli incontri, che sarà ancora più forte dal prossimo mese. Ci sono comunque ancora molte cose da sistemare, soprattutto nel lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA