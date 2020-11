Oroscopo Paolo Fox oggi 10 Novembre 2020/ Gemelli, Leone, Acquario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 10 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Una grande voglia di fare e di emergere sembra scontrarsi con alcuni blocchi provenienti dall’esterno, causando una certa frustrazione. Il desiderio di opporsi a questa tendenza è forte e molti potrebbero reagire con vigore alle difficoltà che potrebbero presentarsi, per cui questa giornata potrebbe portare qualche conflitto. A partire da giovedì si potrebbe registrare un lieve calo, per questo sarebbe bene non sprecare le proprie energie. Toro: Nonostante una Luna in buon aspetto, questa giornata sembra presentarsi come piuttosto faticosa a causa di alcune preoccupazioni. Pensieri e perplessità sembrano caratterizzare tutto il mese di Novembre portando una notevole pesantezza che riguarderà soprattutto le ultime settimane: chi sta vivendo qualche difficoltà sul piano amoroso farebbe bene ad affrontare subito la questione per evitare che ciò si vada a sommare alle altre tensioni di fine mese.

Gemelli: L’oroscopo di questo periodo sembra presentarsi come molto positivo, per questo sarebbe bene riuscire a guardare alle situazioni con ottimismo nonostante una Luna storta potrebbe causare qualche preoccupazione. Questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ difficile, ma in generale questo sembra essere un oroscopo di crescita e presto si potrà contare su buone soluzioni. Cancro: Queste giornate invitano a riflettere attentamente sulla propria situazione sentimentale, valutando con criterio gli aspetti positivi e negativi di una relazione. Chi si trova coinvolto in una storia che ultimamente ha vissuto qualche difficoltà ora potrebbe chiedersi se valga la pena di proseguire questo percorso: attenzione a non compiere scelte impulsive di cui ci si potrebbe pentire.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox alle difficoltà collettive che si prospettano per il prossimo anno, i nati sotto questo segno dovranno aggiungere una serie di opposizioni planetarie che potrebbero rendere la situazione ancora più complessa. Per cercare di arginare i danni che tutto ciò potrebbe causare sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento finalizzato alla conservazione dei risultati che si à riusciti a conseguire fino ad ora, senza lanciarsi in imprese troppo impegnative e cercando di essere prudenti sul fronte economico. Vergine: Le ultime settimane sembrano aver portato qualche disagio fisico, ma in generale l’andamento di questo anno si potrebbe definire positivo. Anche durante questi mesi conclusivi si potrà contare su alcune buone occasioni, nonché su delle intuizioni interessanti riguardanti la sfera sentimentale.

Bilancia: Nonostante Giove e Saturno siano ancora opposti, molti potrebbero già aver compiuto un importante cambiamento di cui gli altri potrebbero faticare ad accorgersi. La situazione lavorativa potrebbe continuare a creare qualche difficoltà, ma si può iniziare a sperare in qualche miglioramento. Scorpione: Con l’arrivo di Venere nel segno previsto per la fine di questo mese si potrà finalmente contare sull’arrivo di una nuova energia sul piano sentimentale. Per riuscire a sfruttare a pieno queste sensazioni sarebbe bene mettere da parte i propri contrasti interiori e recuperare un po’ di fiducia in se stessi.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox Queste giornate potrebbero aver messo a dura prova la pazienza di qualcuno, ma ora la situazione sembra essere sul punto di migliorare. L’occasione giusta può essere dietro l’angolo, sarà importante dimenticare i rallentamenti i fastidi. Favoriti gli incontri, entro dicembre l’amore potrebbe dare il via a un periodo fertile da prolungare per tutto il 2021. Capricorno: La giornata di oggi sembra causare qualche perplessità dovuta ad alcuni contrasti che potrebbero rendere difficoltosa la gestione di alcune situazioni. Per recuperare un po’ di serenità sarebbe bene cercare di non preoccuparsi troppo di ciò che non si può controllare. Questo 2020 è stato pesante e ultimamente è stato necessario pagare lo scotto di queste difficoltà

Acquario: La tensione che caratterizza queste giornate prelude ad una serie di importanti cambiamenti che si verificheranno durante il 2021: nonostante questa condizione possa creare agitazione, sarà bene mantenere un comportamento moderato. Pesci: Queste settimane sembrano portare una profonda trasformazione interiore che potrebbe causare qualche allontanamento: nei periodi di cambiamento è normale dover rivedere anche quali relazioni è il caso di portare avanti, ma ciò non preclude la possibilità di recuperare degli affetti.



