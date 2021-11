Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 10 novembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: siete eccitati, concitati: questo Marte nervoso dice che ci sono delle giornate al fulmicotone. Fare tutto è complicato, anche se le cose possono piacere bisogna sempre guardare al portafogli, quello che non ti conviene fare andrebbe tagliato anche se magari ti dà soddisfazione. Ricordiamo che l’acquario è opposto al Leone, questi due segni zodiacali sempre alla ricerca di attenzione sono molto egocentrici e per attirare gli altri sono pronti a fare delle cose inutili o quantomeno non redditizie. Alcuni nati Acquario dovrebbero iniziare un nuovo percorso professionale. Non insistere su situazioni che non vanno o collaborazioni che non funzionano. E’ quel senso di rivoluzione a cui facevo cenno agli inizi dell’anno: chi ha già valutato nuovi progetti e più soddisfatto.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La Bilancia è un po’ scettica. Per quanto riguarda i sentimenti, da qualche tempo, se il partner ti dice che lo stai mettendo la prova, che lo stai mettendo ogni giorno con le spalle al muro, forse non ha tutti i torti. Questo perché da un po’ di tempo vuoi più garanzie. Quelli che vivono ancora condizionati dalle proprie esperienze negative, devono liberarsi immediatamente di tutti i pensieri. Per quanto riguarda il lavoro: progetti da condividere, con chi? Perché questo è il vero problema. Pare che da qualche tempo tu sia costretto a fare tutto un pochino troppo da solo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli che sono amanti della creatività, che se hanno una bella idea in mente non vedono l’ora di metterla in pratica, questo è un cielo importante. Sconsiglio però di spendere troppi soldi, investire se non si hanno le idee chiare, perché ultimamente ci sono state spese per la casa, per liquidare un socio con una buona uscita o altro (dipende sempre dall’età e dalle circostanze). Insomma non metterti contro nessuno e pensa ai sentimenti in maniera positiva.

