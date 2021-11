Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 10 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone in queste ore non dico che sarà intrattabile ma dovrà essere molto cauto. Mercoledì e giovedì e sono delle giornate in cui si può inciampare in qualche affermazione sbagliata. Che tu stia cambiando la tua vita per tua scelta o per destino lo sai soprattutto a livello lavorativo. Poi ci sono anche quelli che magari lavorano per la stessa azienda però di fronte ad una proposta di cambiamento, ad una novità stanno prendendo tempo. Sostituire qualcuno che ha fatto un lavoro da tempo e cercare di essere all’altezza della situazione è difficile ma è il cruccio di tanti. Tra genitori e figli ci sono delle tensioni da superare, attenzione alle sfuriate anche se passeggere.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Non solo senti una grande carica ma già inizi a fare programmi per il 2022, anno importante. C’è chi vuole cambiare pelle, iniziare a fare qualcosa di nuovo: attenzione se i tuoi contratti nascono perché c’è un’autorità, un capo che cerca di bloccarti. E’ possibile vivere un periodo di grande forza ma bisogna rendersi un pochino autonomi. Chi lavora un po’ troppo dietro la scrivania al chiuso ultimamente è molto più agitato.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Il segno in questo inizio di settimana è partito un po’ in ribasso ma da questo mercoledì invece riprende quota. E’ chiaro che questo è un periodo che richiede impegno fisico, visto che ci saranno anche parecchie persone invidiose attorno e devi superare qualche critica. Però l’Ariete tutto sommato ha una bella corazza e quindi anche quando decide di sbagliare lo fa in maniera convinta. Non commettere ancora errori soprattutto in amor.e Qui devo dire che ci sono delle preoccupazioni per due motivi: o sei preoccupato per una persona oppure sei tu che stai dando dei guai a qualcuno, perché non ti interessa più. Qualche bella iniziativa e un cambio di scena sono in vista.

