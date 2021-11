Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 10 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione indica come questo segno vive una giornata un po’ faticosa. Poi questa parte centrale della settimana un pochino bersagliata dalla Luna storta. Saturno responsabilizza, fa lavorare tanto, forse non ti dà i soldi e i risultati che vorresti. Può l’amore sconfiggere tanti pensieri strani? Assolutamente sì, visto che Venere favorevole. Però i nati Scorpione che hanno vissuto una separazione ora prediligono rapporti part time a cui non sarebbero predisposti per natura perché lo Scorpione è un passionale, un geloso ma come si dice necessità fa virtù. E’ ora di risparmiare qualcosa: attenzione ai soldi.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Questa settimana tra i primi in classifica nonostante tu abbia qualche preoccupazione d’amore. Però ritengo che tu stia scindendo e dividendo le cose: da una parte c’è l’amore, dall’altra c’è il lavoro. Il settore sentimentale che poco frutta lo sai non dico dimenticando ma mettendo da una parte: quello che ti interessa ora è il lavoro perché i nuovi progetti che stai portando avanti sono molto utili per il futuro ma non sono partiti bene, quindi hai un grande desiderio di mettere a posto tante cose. Così come devo dire ogni tanto senti un grande desiderio di allontanarti da tutto e da tutti solo perché ti senti molto stanco. In amore direi sì al part-time per i cuori solitari e calma e sangue freddo per chi ha una storia da tempo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Ci si avvia verso una parte finale della settimana interessante. Ho spiegato che da venerdì scorso c’è un nuovo progetto di vita. Chi ha chiuso definitivamente una storia, sta meglio. L’unico neo riguarda le questioni economiche e legali con una soluzione però che potrebbe arrivare, una mediazione, tra gennaio e febbraio. Se hai sbagliato qualcosa nel passato bisogna pagare pegno. Comunque, se sei tu a dirigere la situazione, potresti allontanare persone che non ti piacciono. Resti un po’ stanco e forse in questi giorni hai bisogno di farti aiutare un po’.

