Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 10 novembre 2021, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro vediamo un po’ come vanno le cose sul lavoro. Tanti nati sotto il segno del Toro stanno cercando delle prospettive diverse e addirittura ci sono quelli che hanno un lavoro in proprio e hanno tagliato dei rapporti e hanno iniziato a pensare che forse bisogna cambiare tutto. Chi è per esempio ha dei fornitori lavora con delle persone può cambiare. Si fa una scelta di vita magari non per colpa o merito tuo ma per il destino che ha imposto nuove strade da percorrere. Chi lavora a tempo determinato o comunque ha un contratto da tanto tempo con un gruppo potrebbe dire non ci sto più. E’ chiaro che in amore ci vuole pazienza perché quando torni a casa sei un po’ nervosetto ma Venere protegge e tra l’altro questa è una bella Venere anche per chi vuole cercare lavoro.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Riesci a gestire la tua vita in maniera più razionale. I Vergine dovrebbero cercare di vivere con più istinto l’amore, però è difficile riuscirci e spesso i nati sotto il segno della Vergine, i più trasgressivi, magari hanno l’amore fisso e l’amante fisso, che poi alla fine sono quasi due matrimoni, sono quasi due fidanzamenti ufficiali. Questo è il massimo della trasgressione: naturalmente non vale per tutti, ci sono anche quelli molto fedeli ma in generale però adesso la cosa certa è che questa Venere importante e positiva può risolvere delle difficoltà. Anzi addirittura potrebbe portare avanti un amore nuovo.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. Sottovalutare l’amore con Venere che ha iniziato un transito nel tuo segno da pochi giorni e che sarà lì con te per molti mesi, sarebbe un grave errore. Lo dico soprattutto a coloro che stanno bene da soli e tanti Capricorno stanno bene da soli. Al punto che quando sono delusi dall’amore preferiscono magari rapporti saltuari, amicizie lontane, pur di non mettersi nei guai. Non dico che devi inguaiati nuovamente, ma questa Venere rafforza. Diverso il discorso per chi ha già una bella storia, perché addirittura qui si parla di legalizzazione di una unione, di convivenza e per chi può e li vuole, per i figli è un periodo buono. Ma chi taglia rami secchi non sbaglia e la possibilità nei prossimi mesi di raddoppiare le proprie emozioni e anche di cogliere al volo una occasione, saranno tante.

