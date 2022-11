Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La settimana è arrivata a giovedì 10 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone questa Luna in buon aspetto indica maggiore coraggio, nell’affrontare delle situazioni, tuttavia, come altri segni zodiacali, anche tu sei preso da un po’ di rabbia, sei un po’ agitato e forse non ti aspettavi neanche un attacco, da parte di una persona. Conviene insistere? No: parcheggia l’orgoglio e fai vincere la razionalità. Questo è un cielo importante e certamente i prossimi saranno mesi di buon auspicio, però penso che molti Leone abbiano iniziato la settimana con la Luna storta e comunque con qualche dubbio.



Cara Vergine. Iniziano ad esserci delle piccole tensioni e ricordo che la seconda parte di questo mese vedrà la maggioranza dei Vergine a confronto con se stessa. Bisognerà fare una scelta, magari anche prendersi un momento di pausa per organizzarsi, completare un progetto o cercare di stare meglio. Non sempre siete compresi nelle scelte che fate e forse, per questo, dovrete discutere e chiarire alcune cose. L’importante è comunque, prima del 16, programmare qualcosa di utile.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, oggi la Luna è in buon aspetto. Il 2023 sarò un anno molto importante: la prima parte ancora un po’ agitata, la seconda migliore, ma ci sono anche delle grandi possibilità, soprattutto per quelli che hanno bisogno di avere un po’ più di serenità nel lavoro. Per i cuori solitari inizia un periodo importante, già dalla prossima settimana: con Sagittario e Leone potrebbero esserci momenti molto vivaci.

Caro Scorpione. È probabile che, entro pochi mesi, tu voglia dare un taglio netto ad alcune situazioni che non ti interessano oppure che tu debba porre alcune persone che hai attorno dinanzi a un bivio, per esempio nel lavoro: se qualcosa non ti va bene, se pensi di non essere retribuito abbastanza, prima o poi bisognerà parlare. Questo è un cielo importante: emozioni forti anche per chi ha chiuso da poco una storia. Arriva un momento ricco di esperienze positive e addirittura di crescita spirituale.











