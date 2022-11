Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, giovedì 10 novembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il giovedì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario Luna opposta: questa situazione astrologica ti rende molto intransigente, soprattutto se sai di valere, se sai che il tuo lavoro conta e hai notato che qualche persona, solo perché è raccomandata o fa la voce grossa, si impone e cerca di bloccarti. Tu puoi rinunciare a qualcosa, ma non a tutto, anche perché sei una persona indipendente e il Sagittario è come un cavallo selvaggio, difficile da imbrigliare. Comunque, l’avrai vinta nella seconda parte di questo mese!

Cari Capricorno l’ho scritto sul mio libro del 2023: vi aspetta un periodo faticoso, ma di grande vittoria! Intanto, stringiamo i tempi: sabato e domenica già potrebbero essere giornate di verifica. Se un rapporto non funziona o qualcosa non va, bisognerebbe parlarne al più presto. Ci sarà un grande riscontro nella primavera del prossimo anno: crescita lenta, ma decisiva.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Credo che molti Acquario abbiano iniziato questa settimana in maniera molto pesante. Tra lunedì e mercoledì ci sono stati momenti di forte tensione e agitazione: bisogna mantenere la calma, perché più ci avviciniamo al weekend e meglio sarà. La seconda parte del mese permetterà di chiarire ciò che adesso è un po’ offuscato. Nuotare controcorrente può essere un problema, soprattutto in amore, però ricordiamo che all’Acquario non piace la vita tranquilla. Vasco Rossi cantava “voglio una vita spericolata”, proprio perché, appartenendo a questo segno zodiacale, sa che la monotonia non fa per lui, come penso per tutti gli altri Acquario.

Per i Pesci qualche conflitto può capitare, con questa Luna dissonante. Novembre rappresenta l’ultimo nodo da sciogliere, per poi partire verso un 2023 molto importante. Datevi da fare e cercate anche di capire da che parte sta andando l’amore. Ho iniziato il libro sul 2023, scrivendo, per i Pesci: “Saturno nel segno: è l’anno della crescita. Quante volte ti sei ritrovato nel ruolo di assistente sociale?”, intendendo che tutti quelli che hanno dato, più di quello che hanno ricevuto, rimetteranno i conti in pari. Saturno nel segno, da marzo, permetterà proprio di sanare alcune situazioni e di essere anche più duri nelle proprie scelte e più fermi nelle decisioni per il proprio futuro.

