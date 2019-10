Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 10 ottobre 2019: Acquario, Pesci, Leone, Ariete

Oroscopo di oggi giovedì 10 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi giovedì 10 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto detto segno per segno. Il Toro non ha entusiasmo, si trova a vivere un momento in cui è un po’ sottotono. Il Cancro è pronto invece a vivere delle giornate molto emozionanti, fatte di episodi che in passato non sono mai accaduti prima. La Vergine ha bisogno di riflettere, evitando di ritrovarsi a vivere tutto di fretta. C’è bisogno di evitare situazioni che possono creare delle complicazioni. Il Leone vivrà un momento in cui ha bisogno di cautela, rischiando di vivere tutto in maniera molto complicata per via di tensioni un po’ complicate da digerire. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete non deve arrabbiarsi se di tanto ci sono sfide che non vanno proprio a buon fine anche perché si è davvero tipi da missione impossibile e cercare di fare sempre le cose che gli altri non fanno. Più una missione impegna e più si è appassionati. Rispetto ai silenzi e al gelo della seconda parte di settembre si potrà recuperare. Il Toro ha incarichi poco entusiasmanti, per due o tre settimane il consiglio è di non prendere tutto di petto. Il 2020 è un anno importante ma ottobre porta un piccolo ripensamento. Ci si trova in una situazione poco chiara, soprattutto a un livello emotivo e lavorativo. I Gemelli vanno incontro a un periodo migliore ma dopo un settembre pesante in amore, ottobre risulta intermedio come mese. Il Cancro deve impegnarsi visto che sono tre giorni con emozioni nuove. Soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ora è il momento di soffermarci sull’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora invece andiamo ad analizzare i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una parte centrale della settimana in cui serve cautela. Ci sono delle tensioni maggiori che riguardano la vita professionale. Si torna a casa sotto pressione. Nel fine settimana è possibile discutere di tutto, cercate però di non mettere in discussione tutto. Ottobre rimane un mese difficile. C’è possibilità di recupero a novembre. La Vergine deve riflettere bene prima di parlare e dire cose che possono esser compromettenti. Si è diplomatici ma quando ci si agita si perde la calma. Si è caricata talmente tanto la propria vita che anche ogni tanto si va in escandescenza. La Bilancia deve cercare di limitarsi con i giudizi verso gli altri. Si è il segno di giustizia e se qualcuno non si comporta in modo equilibrato ma il desiderio di bloccarlo è alto. Questi giorni si potrebbe dire a qualcuno come la si pensi. Attenzione in amore. Lo Scorpione ha bisogno di sincerità e sono in arrivo tre giorni belli in cui si può capire di aver esagerato. Un bel transito di Venere associato all’ottimo aspetto di Luna e Mercurio. Come gli altri segni d’acqua si può ragionare meglio sulle disfatte legate al passato.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con l’analisi di Paolo Fox da vicino, partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario dopo una certa di freddezza ha un ottobre che scalda gli animi. Le nuove storie sono molto promettenti e c’è bisogno di complici in amore. Mai come ora si è sentita la necessità di avere accanto una persona carina. C’è bisogno di libertà. Il Capricorno ha bisogno di conferme e riceverà nelle prossime 2/3 settimane. L’Acquario ama esporsi in modo diretto, è più vulnerabile rispetto agli altri. Chissà quanti si sono pentiti per essere esposti eccessivamente. L’amore oggi porta riflessione e scontentezza. Alcuni dimostrano la propria agitazione. In amore ci sono distanze psicologiche da sistemare. I Pesci possono fare affidamento sulle tre giornate successive, c’è chi si sente più innamorato e chi è più disponibile a vivere passioni e chi coglie al volo varie occasioni. Questo è un ottimo oroscopo e c’è una buona ricettività.



