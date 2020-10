Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2020/ Leone, Vergine, Capricorno e…

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di sabato 10 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima a Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.. Partiamo con quattro segni. Ariete: Marte nel segno sembra portare un po’ di agitazione, ma presto sarà possibile riscattarsi da tutte le difficoltà degli ultimi tempi. Queste ore potrebbero aiutare a recuperare un sentimento che durante gli ultimi tempi potrebbe aver vissuto un piccolo calo. Attenzione agli sforzi fisici. Toro: La giornata di oggi sembra regalare una grande forza capace di trasformarsi in soddisfazione durante il fine settimana. Ottobre sembra promettere alcune importanti novità, ma per riuscire a sfruttarle al meglio sarebbe bene abbandonare i timori che troppo spesso impediscono la realizzazione di nuovi progetti. Gemelli: Questo fine settimana potrebbe veder nascere qualche agitazione dovuta ad alcune tensioni in ambito familiare o a dei possibili ostacoli in campo lavorativo. Anche l’amore sembra risentire di questo stato di agitazione, e alcune coppie potrebbero trovarsi a vivere un po’ di dissapori. Cancro: Dopo un periodo molto pesante, ora la Luna nel segno sembra invitare a dedicare maggiore impegno ai sentimenti. Se il lavoro stenta a decollare infatti, le emozioni che potrebbero nascere durante questi giorni non tarderanno a dare grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Leone: Queste settimane sembrano essere caratterizzate ancora da una certa incertezza in ambito economico, ma sul piano lavorativo qualcosa sembra iniziare a muoversi: nonostante si tratti ancora di piccoli successi e occasioni part time, la situazione sembra essere leggermente migliore. Le giornate di questo fine settimana sembrano promettere un buon recupero in campo emotivo. Vergine: Questo fine settimana invita a concentrarsi sulle emozioni, dedicando del tempo agli affetti familiari e a tutte quelle relazioni che negli ultimi tempi potrebbero aver risentito delle attenzioni indirizzate agli aspetti più pratici. Bilancia: Queste giornate invitano a fare proposte in vista delle buone possibilità offerte dal 2021. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, infatti, sarà finalmente possibile sbloccare alcune situazioni e dedicarsi ai progetti che ora sembrano essere ancora in fase embrionale. Scorpione: La presenza di una Luna favorevole invita a dedicare questo fine settimana ai sentimenti, specialmente qualora fosse necessario rimediare ad alcuni errori fatti nel passato. Queste ore potrebbero regalare qualche buona sensazione, favorendo un buon recupero emotivo.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Le tensioni vissute durante gli ultimi tempi a causa dei molti impegni potrebbero riflettersi sulla sfera sentimentale, portando qualcuno a soffrire particolarmente la monotonia di una relazione. Capricorno: Venere in buon aspetto sembra portare una grande voglia di amare, utile a riscoprire un sentimento in tutta la sua complessità. Acquario: Gli ultimi giorni sembrano essere stati caratterizzati da una stanchezza e un nervosismo che potrebbero aver incrinato alcune relazioni. Specialmente all’interno dei rapporti familiari potrebbero essere nate alcune tensioni che sarebbe bene non accentuare. Per riuscire a recuperare un po’ di energie sarebbe bene riuscire a trascorrere un po’ di tempo in serenità. Pesci: Queste giornate potrebbero aiutare a recuperare un po’ di equilibrio interiore. Durante queste giornate sembra essere in atto una revisione di alcuni rapporti che, con il contributo di una Venere opposta, potrebbe portare a riavvicinarsi ad alcune storie passate.