Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 10 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questa domenica ci sono Luna, Venere e tanti altri pianeti attivi. Quindi è possibile sfruttare una chance che arriva grazie a queste stelle. È chiaro che dire no, dire sempre “non ci sto” potrebbe essere un problema: l’Acquario è un bastian contrario, ma adesso invece in amore dovrebbe concedersi. Questa Venere funziona! Mi piace questo senso di libertà che stai assaporando giorno dopo giorno.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Domenica attiva: probabile che in questo momento, avendo tanti pianeti nel segno, tu sia esposto a critiche e anche a qualche momento di tensione, perché qualche invidioso vuol metterti con le spalle al muro, ma in questo periodo non ci dimentichiamo che abbiamo la benevolenza di Giove e di Saturno. Presto si chiariranno molte cose e io credo che la maggioranza dei Bilancia potrà uscire fuori da un “periodo no”. È un momento invece di grande forza per coloro che da tempo pensavano di sposarsi o convivere. Sì, qualche volta bisogna combattere, però, nella maggioranza dei casi, i fulmini di cupido colpiranno tutti i Bilancia che vogliono regolare un rapporto o magari lasciarsi andare all’amore.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Un po’ di contrarietà c’è: oggi Venere e Luna sono in opposizione. Questo potrebbe far emergere problematiche che sono state tenute sotto osservazione da tempo, senza però cercare di risolverle. È un po’ la giornata “test”, di cui parlavo tempo fa: ci sono delle giornate in cui abbiamo delle tensioni planetarie particolari e se un rapporto funziona oppure no, si rivela proprio in quel giorno, con “cosa accade”, “cosa abbiamo da dire”.

Mi piace questo Cielo proprio per capire se una persona sta al tuo fianco oppure no: oggi possono saltare gli altarini in qualche caso, oppure ci sarà un momento in cui ti ritroverai a parlare in maniera molto diretta con una persona che da tempo ti nasconde qualcosa. Ci vuole grande chiarezza interiore e un pizzico di entusiasmo. Giornata comunque in cui ti invito a non fare troppo.



