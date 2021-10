Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 10 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Avere Luna e Venere in aspetto buono, favorisce l’amore: diamoci da fare! Se hai già il partner giusto a fianco, non resta che programmare bene questa domenica. L’amore non è impossibile da raggiungere, anche se non si tratta magari di quello per tutta la vita. Questo cielo è soprattutto importante da quando Venere è favorevole, per chi vive rapporti ambigui, clandestini, perché permette di arrivare ad una situazione più chiara. Se sei impegnato, attenzione alle trasgressioni: c’è voglia in questo momento di vivere emozioni nuove. Comunque è una domenica intrigante”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questa domenica sei spinto da Luna, Venere e altri pianeti a favore. A pensarci bene, la tua posizione professionale, materiale non è così contraria, se pensi a come stavi in questo periodo alla fine dell’anno scorso. È vero, c’è stata la sensazione di sentirsi fuori dal gioco, però piano piano tutto sta recuperando. Bisognerà fare una verifica di tutto quello che hai impostato negli ultimi mesi. Giornata importante per chiarire malintesi in amore, ma anche per fare incontri stuzzicanti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Vorrei ricordare all’Ariete che questa domenica nasce con Luna e Venere favorevoli. Quindi è una Luna che incoraggia, che porta avanti nuovi progetti e che magari promette di migliorare quello che la scorsa settimana è nato male, ma soprattutto è una Luna che parla di sentimenti. In particolare sentimenti riguadagnati, riconquistati, per tutti coloro che hanno vissuto una crisi.

Chiaro che se la crisi è profonda, non basta un oroscopo buono di un giorno solo per recuperare, però possiamo dire che tutto è visto in una logica diversa, per cui si riesce anche a stare più vicini a una persona o magari accettare i cambiamenti avvenuti di recente.

