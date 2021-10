Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 10 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Hai una grande voglia di parlare, magari anche di discutere se occorre. Molti Scorpione, parlo per esempio dei separati, hanno cercato, negli ultimi mesi, di stare un po’ più vicino ad alcune persone di riferimento della famiglia, che sono per esempio i genitori, se ancora in vita, o i figli, gli zii, i nipoti: dubbi e contraddizioni si sciolgono grazie al calore della famiglia. Riferimenti nuovi possono esserci e naturalmente dal 23 il Sole sarà nel tuo segno, quindi l’ultima parte del mese di ottobre sarà più calda per i sentimenti. Certo che chi ha chiuso una storia per ora non pensa di viverne un’altra: lo Scorpione sta giocando da un po’ di tempo in difesa, mentre chi ha già una relazione da tempo, deve cercare di calmare una certa inquietudine”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro deve iniziare a scaldare i motori, perché la seconda parte di ottobre è importante: dal 20 avremo anche il Sole favorevole. Grande impulso positivo ricevono i rapporti di collaborazione, quindi questo è un Cielo che aiuta soprattutto coloro che avevano delle situazioni a metà: firme o accordi che ancora non si sono completati, oppure progetti che hanno subito dei rallentamenti. Tutto diventa un po’ più costruttivo. Diciamo che in particolare la prossima settimana, qualche facilitazione in più ci sarà.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Sappiamo che la nostra vita è fatta di sogni, di emozioni, di sensazioni e il segno dei Pesci ogni tanto esagera e vive troppo nella fantasia, perdendo il contatto con la realtà. Ci sono tanti obblighi, tanti doveri e quindi in questo momento non devi guardare al passato, ma renderti conto che è necessario operare una scelta di libertà. Questa è una giornata ‘test’, un po’ come quella dei Gemelli: se c’è qualcosa che non va potresti accorgertene, dall’atteggiamento del partner o di una persona che ti circonda. Non stancarti e non fare le ore piccole”.

