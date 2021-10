Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa seconda domenica del mese di ottobre non può conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 10 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: potresti maturare un certo malcontento nei confronti di tutto e di tutti. Attenzione al pericolo, che in questi giorni può essere più visibile, inerente a delle spese di troppo: discussioni che riguardano scelte della famiglia. Gli amori che nascono in questo periodo non sono improntati alla massima comunicatività e allora c’è bisogno di un po’ di chiarezza. Sappiamo che le prossime settimane, in amore, viaggiano a marcia ridotta, mentre per quanto riguarda le questioni di lavoro, sei sempre ben supportato.

Il Capricorno deve invece abbandonare quel grigiore che ogni tanto ha attorno al suo segno. I Capricorno, determinati, forti, ogni tanto si lasciano prendere dal pessimismo: “Non va bene nulla”, “vorrei migliorare”, “non ho l’ispirazione”. Le tensioni che possono insorgere sono significative, se già hai deciso ultimamente di chiudere da poco un rapporto poco soddisfacente. C’è il senso della solitudine che ogni tanto arriva, visto che sei governato da Saturno, ma ricorda che Saturno rappresenta anche la vecchiaia, intesa come saggezza, quindi capita per esempio di trovare persone Capricorno che già a venti o trent’anni dimostrano più anni di quelli che hanno e magari frequentano persone più grandi. Hai bisogno di riferimenti solidi nella tua vita.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. È probabile che tu possa risolvere un piccolo problema d’amore, anzi questa è la giornata migliore. Tra l’altro non abbiamo più Venere contraria. Alcuni Toro, proprio il mese scorso, hanno vissuto una piccola crisi in amore, magari hanno messo il partner con le spalle al muro, per quanto riguarda delle responsabilità. Una situazione molto delicata ha riportato alla luce desideri che avevi tenuto nascosti nel tuo cuore per tanto tempo. Adesso non devi più temere nulla, anzi sei molto più coraggioso. Gli accordi, nell’ambito del lavoro, funzionano anche se c’è chi, con Giove e Saturno contro, magari sta facendo delle sperimentazioni che non ripeterà oppure dovrà cambiare strategie.



