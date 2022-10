Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: le previsioni

Si apre una nuova settimana oggi, lunedì 10 ottobre 2022, e l’oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni ci aiuta ad affrontarla nel migliore dei modi. L’astrologo ne ha parlato su Radio Latte Miele, fornendo le sue indicazioni, a partire da coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Dall’amore al lavoro, passando per la salute: sono diversi gli aspetti esaminati per capire che giornata sarà quella odierna. Scopriamoli…

Oroscopo Paolo Fox, il lunedì di Ariete e Toro

Ariete: gli impegni sono tanti, la fatica è parecchia e questa settimana, ogni tanto, avrete qualcosa da ridire. Per esempio, se vi siete impegnati tanto nel lavoro, attenzione che qualcuno, poco cauto, poco professionale, potrebbe mettere in gioco le vostre qualità. Una scelta importante riguarda anche l’amore per l’oroscopo Paolo Fox : le coppie che si vogliono bene e stanno anche attraversando una fase particolare, magari si stanno vedendo meno, perché ognuno è impegnato in maniera diversa. Questa Venere opposta può anche indicare piccoli fastidi a livello sentimentale.

Questa è una settimana che avrà degli accenti un po’ pesanti per il Toro, forse perché tornerà il passato. L’oroscopo Paolo Fox ricorda che tutta la seconda metà di ottobre, se ci sono strani percorsi anche in amore, dovrà essere gestita anche con prudenza e se ci sono dispute legali o questioni economiche, meglio farsi consigliare bene. Attenzione anche alle piccole polemiche ce potrebbero nascere in famiglia. Questa settimana il Toro sarà un po’ più accigliato.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro: salute e amore

Gemelli, è un trionfo di pianeti e l’oroscopo Paolo Fox si augura veramente che ci possa essere un’occasione per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, perché le stelle non portano nulla a domicilio e siamo sempre noi che ci dobbiamo dar da fare. Questa è una settimana in cui abbiamo: Mercurio, Venere, Marte, Sole e Saturno tutti in buon aspetto. Quindi bisogna solo rimboccarsi le maniche, perché la scorsa settimana è stata un po’ giù, per quanto riguarda la forma.

Cancro, si recupera piano piano e l’oroscopo Paolo Fox ha spiegato che più ci avviciniamo a questa fine di ottobre e meglio sarà, perché dal 23 alcune cose saranno chiare, Non ostinarti a portare aventi progetti che non valgono e soprattutto non rispondere piccato se qualcuno oppone delle critiche al tuo modo di fare. Lo sai che è dalla fine di settembre che devi lottare contro tutti, persino contro i mulini a vento. Attenzione in amore: c’è chi è fermo, in attesa di una chiamata, e chi si trova fuori gioco. Dunque, prudenza in tutto.











