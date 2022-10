Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2022/ Sagittario Capricorno Acquario Pesci: amore…

Con l’Oroscopo Paolo Fox ci apprestiamo a vivere una nuova settimana, ma prima di tutto è importante capire che giornata sarà quella di oggi, lunedì 10 ottobre 2022. Se lo chiedono anche coloro che sono nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dalla sfera sentimentale a quella professionale, senza trascurare tutto ciò che concerne la salute: nulla viene lasciato al caso quando si tratta di dare delle indicazioni. L’astrologo lo ha fatto su Radio Latte Miele. Quindi, non vi resta che scoprire le sue previsioni…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Sagittario e Capricorno

Sagittario: in amore, dopo un settembre di distanza, c’è un ottobre di riavvicinamento secondo l’oroscopo Paolo Fox. Non è detto che questo significhi crisi, ma ricordo che settembre è stato un mese che ha creato dei problemi di lavoro, che ha creato delle tensioni ed è chiaro che, in amore, tutto questo crea dei fastidi. Questa è una settimana migliore! La Luna è favorevole, Giove è eccezionale e, a parte quella tensione che arriva da Marte in opposizione, è chiaro che hai grandi capacità e grandi possibilità. È chiaro che un pensionato potrà fare meno di un grande imprenditore, ma sarà comunque facile raggiungere un grande traguardo in maniera diversa. A fronte di mancanze e incertezze, arriveranno per tutti grandi possibilità.

Capricorno, l’oroscopo Paolo Fox deve dirti che questa è una settimana pesante e già oggi ti vedo molto stressato: pesante ma produttiva. Evidentemente stai puntando a qualcosa di importante e tutto questo comporta fatica! Non posso darti il primo posto in classifica, perché dovresti essere sereno e già avere avuto delle soddisfazioni, mentre tu le stai cercando e in qualche modo programmando. Questo è un momento in cui la stanchezza vince: attenzione oggi, attenzione sabato 15 e domenica 16. Forza e coraggio Capricorno, che ce la fai! Lo sai che hai le spalle larghe e conta sulla tua capacità di andare oltre tutto quello che hai vissuto finora, perché i risultati arriveranno. In amore, attenzione.

Oroscopo Paolo Fox, il lunedì di Acquario e Pesci

Acquario, è un cielo tranquillo e benefico quasi, perché Marte e Venere sono importanti. Questi due pianeti rappresentano la passione e quindi i più giovani potrebbero trovare un amore importante, altri trasformeranno un’amicizia in amore. Se tutto ti ha stancato e innervosito, cerca nuovi progetti e nuovi programmi, perché adesso la creatività non manca e l’oroscopo Paolo Fox non esclude che ci sia anche una bella opportunità, nel giro di poco. Sentimenti in primo piano.

Pesci, abbiamo un cielo migliore rispetto alle ultime settimane: è da metà settembre che lotti per avere un po’ di tranquillità. Sembra quasi che tutti ti attacchino o che comunque in questo periodo tu ti sei dovuto giustificare persino di cose che non hai mai fatto. Tutte le iniziative che prenderai, spiega l’oroscopo Paolo Fox, da qui alla fine dell’anno, attecchiscono su un terreno fertile e, se hai in corso una disputa, vedrai che riuscirai a vincerla. Domenica, lo anticipo fin da oggi, sarà una giornata interessante, mentre chiedo molta attenzione per venerdì.

