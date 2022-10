Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2022/ Stelle di Leone Vergine Bilancia Scorpione

Che giornata sarà quella di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? La risposta ci arriva dall’oroscopo Paolo Fox, le cui previsioni vengono fornite quotidianamente su Radio Latte Miele. Sono tanti gli aspetti da analizzare: amore, lavoro e salute i principali, quelli che richiamano l’attenzione degli appassionati delle stelle. Dunque, per scoprire le indicazioni dell’astrologo non vi resta che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di Leone e Vergine

È una settimana importante per i Leone, baciata da un ottimo Giove e, con questo cielo, si può ottenere qualcosa di più anche nelle relazioni sociali. È bene anche affrontare progetti di grande respiro, avverte l’oroscopo Paolo Fox: gli unici che sono un po’ imbarazzati, sono quelli che hanno preso troppi impegni nel passato. Penso soprattutto agli imprenditori o quelli che magari hanno investito dei soldi in maniera un po’ azzardata. C’è ancora il peso di qualche situazione economica che ha appesantito molto oppure semplicemente di un blocco che bisogna eliminare. Comunque la settimana è tra i protagonisti: bella questa Venere per l’amore.

Più volte l’oroscopo Paolo Fox ha ripetuto, negli ultimi giorni, che tu Vergine potresti ritrovarti contro qualcuno: un familiare, un parente o una persona che non ti convince. Le collaborazioni sono messe a freno, tanto che alcuni Vergine penseranno di voler fare tutto da soli, perché è inutile confidare su chi dà solo grattacapi. Ai ragazzi che vogliono fare fortuna altrove, anche in altre città, il consiglio è quello di muoversi, anche se difficilmente sarà possibile ottenere ciò che si desidera subito. Un momento di tensione sarà superato.

Oroscopo Paolo Fox, il lunedì di Bilancia e Scorpione

Sarebbe un cielo spettacolare per la Bilancia, se non avessimo quel Giove opposto. Oggi, per esempio, Mercurio entra nel segno, però subito, nelle prossime giornate, si oppone a Giove. Venere è in Bilancia e, nelle prossime settimane, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrebbe essere fonte di disagio anche con un ex. Diciamo che questa è una settimana che si muove abbastanza bene, ma non proprio come tu vorresti. E proprio la giornata di oggi, che vede proprio la Luna opposta, sembra un po’ contraddittoria. Alcuni progetti vanno rimandati e poi ritorna quell’ansia che da qualche tempo, in particolare da maggio, ha colto la tua vita se hai notato che alcune situazioni non sono andate come previsto. L’amore c’è, ma attenzione a non creare delle polemiche.

Questa settimana è importate per lo Scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox. Fra mercoledì e giovedì vedremo un momento di riflessione profonda e quindi la Luna opposta, che oggi non c’è, ma arriva a colpirti intorno al 12, mi fa pensare che sia meglio anticipare i tempi, se devi fare una proposta. Quindi le giornate di oggi e domani saranno importanti, poi sarà meglio tirare i remi in barca. Chi vuole mettersi in proprio potrà farlo, ma deve stare attento alle spese. Non sono pochi quelli che hanno dovuto lottare per una questione legale. Emozioni importanti riguardano la famiglia e i figli: questo è un periodo in cui lo Scorpione cerca delle conferme, soprattutto a livello sentimentale, e vuole crescere a livello emotivo ed ecco perché qualche tempo fa ricordavo che lo Scorpione in questo momento vuole nutrire il proprio animo.

