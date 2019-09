OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 10 settembre 2019: Sagittario, Capricorno, Gemelli, Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 10 settembre 2019, sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante il suo consueto appuntamento Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ha ritrovato la voglia di affrontare nuove sfide anche se c’è da fare qualche cambiamento per quanto riguarda l’amore. I Toro hanno voglia di grandi novità, nonostante questo alcune cose non vanno come si dovrebbe. I Gemelli vivono una forte agitazione nell’aria e rischiano di ritrovarsi a dover affrontare momenti decisivi con un peso sulle spalle. La Vergine invece è forte e questa energia potrebbe permettere di portare avanti dei progetti molto interessanti. Il Leone si sente un po’ sottotono, ma questo non in amore dove splende il sole nella giornata di oggi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: la cosa più interessante di questo oroscopo è che è tornata la voglia di fare e di affrontare nuove sfide, in amore c’è bisogno di maggiori novità. Toro: alcuni hanno voglia di novità, in caso contrario è il destino stesso ad imporle. Bisogna cambiare casa o lavoro, c’è bisogno di fare delle scelte e di ripartire. Urano provvede a far cambiare atteggiamento, bisogna rimettersi in gioco. Gemelli: c’è una certa agitazione nell’aria, a causa del lavoro o attività burocratica: ci sarà bisogno di aiuto, e quindi sono previste delle spese. Cancro: si è tra i segni favoriti, si sta giocando una bella sfida. Spesso si fa molto, si mette in gioco molto e si trova una barriera o un ostacolo. Quando sembra che tutto vada bene, bisogna poi ripartire da zero. Non si vivono momenti di blocco totale, ma a causa di Saturno opposto si devono affrontare costantemente delle avversità. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori, bisogna cercare solo di risparmiare energia.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox analizziamo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si vivono delle giornate sottotono, ma di certo non in amore. C’è bisogno di una persona disponibile, l’unico neo è che bisogna porre attenzione dinanzi alle faccende di carattere economico. Non ci si deve tirare indietro se ci sono delle sfide da affrontare. Vergine: è un momento forte, questo permetterà di portare avanti dei progetti. Si potrebbe avere qualche piccola complicazione in più, la situazione non è negativa ma bisogna organizzare un po’ il tutto. Il 2020 sarà un anno di forza. Bilancia: martedì e mercoledì si potrà dare di più. Sono giornate molto efficaci ed intraprendenti, possono nascere nuove emozioni in vista di ottobre; ben presto Venere sarà nel segno, ed è un alleato. E’ un pianeta che può favorire nelle amicizie. Scorpione: è un momento di agitazione e ribellione. Il 2020 sarà un anno che porterà dei tagli, c’è bisogno di recuperare un po’ di confidenza con il proprio fisico, c’è bisogno di stare meglio e di dimenticare: si tende troppo spesso a tenere tutto dentro, ed è un’abitudine dannosa. In famiglia ci vuole prudenza.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è molto intraprendenti, si dovrebbe essere un po’ più saggi: talvolta è meglio osservare prima di agire. Capricorno: si è stati accusati di avere sbagliato, ora c’è l’occasione di dimostrare di aver avuto ragione in realtà. Acquario: è molto importante mantenere rapporti positivi con gli altri, è un periodo molto positivo. Si prospetta un periodo positivo, sarà una bella giornata. Dopo un agosto pesante alcuni hanno ancora bisogno di recuperare. Pesci: in questi giorni è normale sentirsi affaticati. Settembre inizia con qualche polemica, fino al 15 settembre si consiglia di mantenersi cauti. Si può reagire alle situazioni con la dovuta calma, le stelle supportano un rinnovamento.