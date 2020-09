Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2020/ Toro, Gemelli, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre: Toro, Gemelli, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni della giornata di oggi, 10 settembre 2020. Toro: Nonostante qualche piccola difficoltà sul piano economico, l’assetto favorevole di Mercurio lascia ben sperare per quanto riguarda alcune situazioni lavorative che avevano presentato qualche difficoltà. In amore continua ad esserci un po’ di perplessità dovuta ad alcuni atteggiamenti del partner che potrebbero essere interpretati come segnali di disinteresse. Gemelli: La presenza di Luna e Mercurio favorevoli sembra preannunciare una giornata molto positiva, utile a risolvere questioni in sospeso e a dedicarsi a quel che fa stare bene. Anche in amore si potrà contare su delle buone opportunità e molte interessanti emozioni.

Scorpione: Da qui al fine settimana, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà possibile concludere importanti accordi riguardanti la situazione lavorativa. La situazione si presenta meno florida sul piano amoroso, dove continuano ad esserci alcune piccole insofferenze. Sagittario: Già durante la giornata di ieri qualcuno potrebbe aver avvertito un leggero calo fisico che sembra protrarsi anche durante questo giovedì. Per evitare tensioni sarebbe bene evitare che questa situazione di malessere si rifletta anche sui rapporti interpersonali.

Leone, Vergine, Acquario, Bilancia analisi oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Leone: Venere in transito sembra regalare un fascino ancora più intenso del solito, utile a godere al meglio della grande voglia di amare che sembra caratterizzare queste giornate. In queste ore sarà possibile godere di grandi emozioni. Vergine: Una situazione complicata sembra creare un po’ di tensione che già da ieri sera sembra rabbuiare gli animi. Queste ore sembrano essere un po’ sottotono, ma già a partire da venerdì sarà possibile contare su un discreto recupero.

Acquario: Dopo un inizio settimana piuttosto pesante, l’oroscopo di Paolo Fox ci dice che oggi si potrà finalmente contare su una maggiore energia. In amore la situazione continua ad essere confusa. Bilancia: Questa giornata sembra preannunciarsi abbastanza serena, forse grazie a un Mercurio nel segno che potrebbe aiutare a risolvere qualche questione in sospeso da tempo. Le indecisioni portate da Giove e Saturno dissonanti sembrano però non essere state ancora superate del tutto.

Spunti dall’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Ariete, Pesci e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni. Capricorno: Le difficoltà di questa giornata sembrano indicare che, nonostante molte cose si stiano sistemando, ci sono ancora alcune questioni in sospeso riguardanti l’ambito lavorativo. Nonostante ciò presto arriveranno importanti soddisfazioni. Ariete: Una Venere forte sembra regalare una grande energia che potrà trovare efficacemente espressione sia sul piano fisico che su quello emotivo. Durante il mese di settembre, infatti, i rapporti sembrano essere molto favoriti e si potrà contare anche su svariati incontri interessanti.

Pesci: Questa giornata per l‘oroscopo di Paolo Fox sembra presentare qualche difficoltà, e un amore un po’ altalenante potrebbe far soffrire questa situazione più del dovuto. Attenzione a non riflettere questa confusione in amore e nei rapporti di lavoro. Cancro: Anche in questi giorni continuano ad esserci difficoltà legate alla vita quotidiana e ad una situazione lavorativa in cui alcuni meriti sembrano non essere riconosciuti. Per cambiare questa situazione ancora non sembra possibile fare molto, ma riuscire a risolvere alcuni contenziosi prima del fine settimana potrebbe aiutare.



