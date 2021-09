Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 10 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete questo fine settimana secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà importante recuperare un po’ di energia. La posizione finalmente neutrale di Venere, che finora era stata contraria, permetterà di riacquistare la giusta calma per affrontare alcune discussioni avvenute nei giorni precedenti e riappacificarsi in amore. Approfitta dei momenti di maggiore tranquillità per riflettere sulle tue scelte. Quando vogliono gli Ariete sanno essere affettuosi, sopratutto quando hanno qualcosa da farsi perdonare.

Per il Toro: avere a che fare con persone che danno poco peso al vostro parere vi renderà particolarmente nervosi. Il Toro è pratico e concreto come tutti i segni di Terra, anche nei momenti di dolcezza e tenerezza non perde mai la sua schiettezza. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dietro un modo di fare dolce c’è comunque un carattere tenace e una persona che non si fa soggiogare dai suoi sentimenti, il Toro è abituato a dire in faccia ciò che pensa. In amore potrebbero esserci delle polemiche fastidiose, soprattutto per le coppie che in passato hanno avuto già problemi.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: sarà un momento cruciale per dare un nuovo impulso in ambito lavorativo. Il bisogno di ripartire da zero potrà interessare anche l’ambito sentimentale e quello di studio. Conteranno le cose concrete sulle quali si può effettivamente contare, sentirai tanta energia per affrontare nuove avventure, anche a rischio di dover ristabilire i rapporti con le persone che ti circondano. C’è tutto sommato un lavoro di strategie e di nuove idee che bisogna mettere in piedi e ci vorranno anche persone pronte a seguire le tue direttive.

