Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 10 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno la giusta dose di grinta sarà fondamentale per cambiare il corso delle cose che vi interessano. Quando sei assorto nei tuoi pensieri lo fai per migliorarti e migliorare la situazione che ti circonda. Venere positiva e buona vitalità, si prospetta un periodo di alternanza fra sensualità e vena polemica, in particolare con Cancro e Bilancia.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: in questo periodo siete insofferenti e un po’ in conflitto per mancanza di libertà. In ambito lavorativo alcune condizioni inizieranno a risultare troppo strette rispetto alle vostre esigenze e prospettive, qualcuno scenderà a compromessi e chiederà un part-time. In ambito sentimentale attenzione alla troppa gelosia del partner.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: la presenza favorevole di Venere porterà del sano ottimismo. Per chi ci metterà la giusta energia arriveranno notizie positive in ambito sentimentale. Chi ha già una storia affermata avrà un periodo abbastanza tranquillo, meno chi pensa ancora al passato. Dedicatevi alla voglia di ritrovare la forza di volontà, chi ama ha sempre una marcia in più in ogni cosa.

