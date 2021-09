Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 10 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro per questo fine settimana ci saranno sia Luna che Venere favorevoli. C’è una grande voglia di amare. Chi sta affrontando un periodo di crisi dal punto di vista sentimentale avrà l’occasione di dedicarsi al dialogo. Per tutti coloro che hanno un grande amore o vogliono iniziare a guardarsi intorno, via libera dal fine settimana, anche chi è rimasto solo da tempo pensa che sia arrivato il momento di scendere di nuovo in campo, in una fase ricca di emozioni, di promesse e di novità. L’ambito sentimentale potrebbe prendere il sopravvento sul corso delle tue giornate e sui tuoi progetti.

I nati sotto il segno del Leone risentiranno di una preoccupante agitazione. Saranno in particolare i rapporti sentimentali a portare i maggiori disagi, sarà opportuno chiarire come stanno le cose. Un periodo un po’ strano che si era già presentato in Primavera, se siete con la stessa persona di adesso potreste vedere la storia che si ripete. Il cielo non offre spunti positivi in ambito relazionale ma è propizio per nuovi progetti lavorativi. Non lasciarti sopraffare dalla competitività, soprattutto se vai a sostituire qualcuno ma dedicati alle tue qualità e competenze.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea che il weekend sarà un momento centrale per quanto riguarda i sentimenti che sono di nuovo molto potenti. La Vergine è sempre molto restia nell’ostentare i propri sentimenti, soprattutto all’inizio di un rapporto a vantaggio di una stimolazione principalmente mentale. In questo periodo questo aspetto sarà particolarmente accentuato, come tutti i nati Vergine stanno attenti al fisico di chi incontrano ma quando vogliono innamorarsi pensano alla testa.

