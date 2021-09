Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 10 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: fidarsi degli altri non è sempre la scelta sbagliata, soprattutto quando c’è bisogno di confidarsi. Provate a superare la diffidenza che vi sta caratterizzando in questo periodo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox cercare consigli dagli altri per adesso è solo un modo per liberare la mente, non avete un reale interesse verso l’opinione altrui. Spesso chiederete in giro andando puntualmente contrari al parere altrui. In amore sarete pronti a mettervi in gioco alla ricerca di novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Scorpione: la posizione di Venere che tocca da oggi il segno è molto importante, finalmente positiva aprirà spiragli interessanti. Qualcuno che vi dedica sguardi intriganti da tempo potrebbe finalmente fare il primo passo, le amicizie saranno più facili da gestire e anche gli Scorpione più recalcitranti in amore troveranno il coraggio per farsi avanti. Si prospetta un periodo ricco di emozioni.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9 e 10 settembre 2021/ Ariete in ripresa, ottimo Toro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: l’amore può finalmente tornare fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. In ambito lavorativo qualche acciacco può avervi rallentato, altri si sono sentiti scavalcare ma l’ottimismo che vi contraddistingue vi darà la forza di andare avanti. Conflitti per questioni di soldi in vista, bisognerà fare attenzione particolarmente con Vergine e Pesci.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA