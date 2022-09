Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Cancro in difficoltà, ma Leone e Vergine…

Non si è ancora chiusa questa settimana, ma lo si può fare meglio con l’oroscopo Paolo Fox. Nel tradizionale appuntamento su Radio Latte Miele ha fornitole sue previsioni per oggi, sabato 10 settembre 2022, soffermandosi anche sulle difficoltà dei Cancro, che registrano ritardi dal punto di vista economico, mentre la situazione è migliore per il Leone, anche dal punto di vista sentimentale; infine, tensioni per i nati Vergine, che hanno bisogni di stimoli…

Oroscopo Paolo Fox, qualcosa non va per il Cancro

Il consiglio per il Cancro dell’oroscopo Paolo Fox è di muoversi questo sabato, perché poi domenica c’è qualcosa che non va. L’astrologo si augura che in amore si possa trovare un po’ di sicurezza, perché Venere è diventata favorevole. I Cancro che hanno un nido in cui rifugiarsi e vivere delle tensioni e che hanno al fianco una persona che capisce e non rimprovera, ma asseconda e consola, sono i più fortunati. Mercurio contrario porta qualche ritardo con i soldi. Attenzione nei rapporti con l’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di Leone e Vergine

Questo weekend sarà interessante per il Leone e domani la Luna sarà positiva per l’oroscopo Paolo Fox. Mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento bello e tu abbia rivalutato certe emozioni. I progetti del Leone sono sempre in pista ed è molto difficile che questo segno zodiacale si fermi. Parlare d’amore, sarà più facile e domenica sarà la fase di picco: la migliore.

Lievi disagi per i Vergine, non tanto legati alle questioni quotidiane ma a un po’ di tensione che c’è nella vostra vita, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Soprattutto chi adesso riprende a lavorare dopo una lunga pausa o una vacanza è un po’ impigrito: la Vergine è stacanovista e quando si mette a fare una cosa la porta avanti fino in fondo, ma se si ferma, prima di ripartire, ci mette un po’. Basta però essere stimolati nel modo giusto: avere intorno delle persone simpatiche, carine e adesso devi curare molto l’ambiente. Venere non solo ti rende più amabile ma anche più ricercato: le tue relazioni possono migliorare.

