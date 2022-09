Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox torna puntuale anche oggi, sabato 10 settembre 2022, con le previsioni fornite tramite le frequenze di Radio Latte Miele. Che giornata sarà per Capricorno, Acquario e Pesci? Le indicazioni dell’astrologo parlano di tensioni per il Capricorno, ma ce ne sono anche a livello sentimentale per l’Acquario e i Pesci. Ma per approfondire ogni questione basta proseguire con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Rilancio Bilancia, Scorpione e Scorpione…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del Capricorno

Forse una domenica sottotono per il Capricorno e l’oroscopo Paolo Fox lo dice fin da oggi, così se devi affrontare argomenti spinosi avrai modo di metterli in chiaro. Non devi avere paura di esporti, ma di persone che ti rappresentano male: scegli con molta cura i tuoi soci, i tuoi alleati. Sei governato da Saturno e a volte ti mostri molto risoluto, anche in amore, però Venere, in trigono, ovvero in aspetto buono, ti dice di amare e lasciarti andare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Cancro in difficoltà, ma Leone e Vergine…

Acquario e Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox tra lavoro e amore

Le ragioni del cuore per l’Acquario non sono così importanti, perché per l’Acquario è bello amare, ma ci deve essere sempre un momento di libertà che non significa tradire, semplicemente fare delle cose senza stare sempre appiccicati al partner. È anche bello gestire la vita in maniera indipendente, così si ha qualcosa da raccontare tutto ciò che è stato fatto. Buon cielo secondo l’oroscopo Paolo Fox comunque per le relazioni interpersonali. Ricordo che adesso l’Acquario, soprattutto se ha più di cinquant’anni, torna un po’ ragazzino e magari vuole fare tutte quelle cose che non ha fatto da giovane oppure, semplicemente, togliersi qualche soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Spese per Ariete, invece Toro e Gemelli…

Luna nel segno e le relazioni sono importanti per i Pesci secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questa è una Luna che porta delle intuizioni. È importante seguire un percorso spirituale, leggere e approfondire la propria cultura: più cose si sanno e meno si è in balia dei sentimenti e delle emozioni un po’ banali. In questo periodo, con una Venere in opposizione, è probabile che qualche persona Pesci si lasci trascinare da una discussione, da una tensione. Chi ha in corso una nuova storia, dopo una delusione, si concede con il beneficio di inventario: sto qui, sto con te, però non lo so se mi convinci del tutto. Le storie di lunga data avrebbero bisogno di più conferme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA