Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Rilancio Bilancia, Scorpione e Scorpione…

Inizia una nuova giornata, ma come sarà? La risposta arriva dall’oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni fornite tramite le frequenze di Radio Latte Miele. In ripresa la Bilancia, anche se non mancano le sfide da affrontare e superare. La giornata odierna potrebbe essere migliore della prossima per gli Scorpione, che forse è alla ricerca di cambiamenti. Invece i Sagittario potrebbero essere alle prese con alcune insoddisfazioni…

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia in ripresa…

Cominciamo dai Bilancia. L’oroscopo Paolo Fox sottolinea come stavi tra maggio e giugno, quando ritenevi di non riuscire a fare una cosa, quando magari è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, un impegno improvviso, un’informazione che non ti aspettavi o una lotta che non ti aspettavi di dover affrontare. Adesso stai recuperando terreno! Molti di voi saranno fieri di sé stessi. Giove contrario dice che ci sono ancora problemi di soldi oppure nel lavoro forse bisogna ripartire da zero o studiare nuove strategie. L’importante però è sapere di avercela fatta e soprattutto di stare meglio.

L’oroscopo di Paolo Fox per Scorpione e Sagittario

Non male questa giornata per lo Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox: sabato forse è quasi meglio di domenica. Se vuoi cambiare gruppo, lavoro e non ti senti valorizzato, è arrivato il momento giusto per agire. Non fare passi nel buio però! Questo è un momento in cui è vero che molti Scorpione sono esasperati e nervosi, ma si rischia, se si dà spazio solo all’impulsività, di commettere errori. Relazioni che tornano favorevoli: Vergine e Capricorno possono essere segni di riferimenti.

La parte amorosa per i Sagittario è gestita da una Venere insoddisfatta e ognuno ha le proprie insoddisfazioni: chi in coppia non è contento, potrebbe guardarsi attorno, magari è solo un po’ di gelosia o distacco fisico/psicologico ad essere presente ad oggi. L’importante per l’oroscopo di Paolo Fox è superare questa fase e dedicarsi al lavoro, perché su questo fronte ci sono tante scelte buone da fare e con Giove favorevole si va lontano.

