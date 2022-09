Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 settembre 2022/ Spese per Ariete, invece Toro e Gemelli…

Si apre il weekend, ma soffermiamoci sulla giornata di oggi, sabato 10 settembre 2022, con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Buone notizie per l’Ariete, per il quale il weekend sarà interessante, ma non mancheranno dei problemi. Bufera invece per i Toro, alle prese con delle problematiche anche a livello sentimentale. Pensieri e riflessioni per i Gemelli, con qualche tensione in amore. Ma approfondiamo le indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dice per l’Ariete

Questo weekend è interessante per il segno dell’Ariete, anche perché domenica la Luna sarà nel segno, avverte l’oroscopo di Paolo Fox. Cerchiamo di superare i problemi recenti: l’Ariete è sulla cresta dell’onda, con Giove nel segno e Marte favorevole, qualsiasi decisione presa in questo periodo sembra buona. In realtà questa opposizione di Mercurio porta solo qualche problematica di tipo economico o comunque bisogna equilibrare i conti. Nonostante la buona volontà, se ci sono problemi pratici, bisogna scendere e riparare qualche guasto. Attenzione proprio a delle spese per questo motivo. Per i sentimenti il fine settimana è interessante e avremo qualcosa in più.

Toro e Gemelli, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

I Toro in questi giorni sono nella bufera per l’oroscopo di Paolo Fox: piccole o grandi critiche possono arrivare, poi dipende da quello che fate. Per fortuna voi avete le spalle larghe e più vi danno contro e più voi continuate sul vostro percorso, perché il Toro è un terribile testardo. Molti hanno cercato di differire questioni d’amore che ad agosto sembravano nell’ombra: questo nuovo transito di Venere illumina tutti i rapporti, tuttavia bisogna perdonare qualche bugia e limitare gelosie sotterranee.

Questo è un sabato un po’ pensieroso per i Gemelli secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Niente di così importante: Giove continua un transito che strizza l’occhio al segno, però nelle relazioni in genere ci vuole tanta forza per andare avanti. Non per tutti, ma per molti, c’è un po’ di freddezza e se questa tensione si riversa in amore, l’importante sarà superarla al più presto. Se devi proprio parlare con qualcuno e mettere in chiaro ciò che non va, forse è meglio aspettare domani, quando la Luna non sarà più contraria.

