Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2020/ Ariete, Acquario, Sagittario, Leone

L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista ai microfoni di LatteMiele, ecco altri due segni. L’Ariete è sul sentiero di guerra, anche le persone più care non riescono a capire. Siete indipendenti ma in questo periodo non fino in fondo, volete una situazione più chiara nel lavoro. Le situazioni predispongono qualcosa di nuova ma solo in vista dell’autunno. I dissensi diventano troppi soprattutto in amore. Va bene programmare gli eventi per settembre o ottobre.

L’Acquario deve rimandare a domani le scelte, attenzione al portafogli. Quando vedono qualcosa che amano non guardano alle spese e se hanno messo inoltre una cosa da parte spendono tutto insieme. Con Saturno nel segno previdenti. Attratti da persone lontane.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario e Leone

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad andare avanti nell’analisi. Il Sagittario farebbe bene a dire tutto quello che non va oggi perché poi sia nel mercoledì che nel giovedì arriva una Luna opposta. Da fine anno Saturno buono e chi lavora come dipendente può pensare che ci sia un gruppo di collaboratori o soci che stia facendo un gioco non chiaro. Alla fine tutto torna attiva e tutto cade in piedi. In primavera momenti no. In amore volontà.

Il Leone ha un’altra giornata più riflessiva e sembra che l’abbiate con qualcuno. Siete talmente sinceri e schietti che per dire la verità non avete paura e vi fate nemici. A volte le persone giocano in difesa e non hanno bisogno di scoprirsi. Voi non avete bisogno di maschere e non volete subire attacchi. Detestate poi le persone incompetenti.

