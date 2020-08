Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 agosto 2020, ci porta ad analizzare i segni al top seguendo quanto raccontato durante la rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro trova nel segno una Luna interessante che permette di farsi notare. In autunno ci sarà poi una conferma per chi già da oggi avrà la forza di ricevere una risposta. I Gemelli sono pronti a vivere una bella sorpresa ogni giorno anche se non ce ne sono moltissime. In amore tutto si aggiusta rispetto a quanto nelle ultime settimane aveva fatto tremare diverse persone. La Vergine si trova di fronte a un cielo che crea delle condizioni decisamente positive. Si può ricucire uno strappo con chi ha preteso ben troppo rispetto al passato. C’è voglia di trovare la forza per fare pace con una persona a cui in fondo si vuole molto bene. I Pesci vivono un momento di grande forza che si dovrebbe prolungare almeno fino alla fine della settimana. Si hanno le qualità per arrivare sempre al risultato.

Oroscopo amore: L’Ariete sembra costretto a gestire i dissensi sempre troppi per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Non è dunque un momento molto facile come qualcuno sperava di poter attraversare. I Gemelli si trovano in un momento in cui tutto si aggiusta anche quelle situazioni che nelle ultime settimane avevano destato un po’ di perplessità. Il Cancro si trova nella situazione giusta per fare nuove conoscenze, potrebbe così dare una svolta al momento presente conoscendo una persona interessante. Si potrebbero utilizzare anche i social network per arrivare a conoscere la persona giusta. La Vergine ha un cielo interessante, in questo momento il segno deve però avere la forza per essere presente sempre nella vita di coppia. Si potrebbe ricucire uno strappo se c’è stato invece un problema. La Bilancia deve minimizzare i dettagli quando in una storia qualcosa non funziona come dovrebbe. Il rischio più grande si corre quando in una coppia si cerca sempre di emergere ed essere il più bravo.

Oroscopo lavoro: L’Ariete non è in un grande momento, nonostante il segno sia indipendente non riesce in questo periodo ad esserlo fino in fondo. Questo anche perché si vorrebbe maggiore chiarezza in un rapporto professionale. Si deve programmare qualcosa di importante per i mesi di settembre e ottobre. Il Toro potrebbe avere delle riconferme interessanti verso l’autunno. Entro la fine dell’anno i Gemelli hanno delle ottime carte da giocare, bisogna però capire quale sarà il momento giusto per calare l’asso. Nel lavoro il Cancro fa un po’ di fatica in questo momento, soprattutto perché quanto fatto alla fine viene riconosciuto solo parzialmente. La Vergine ha sviluppato un po’ di disagio in amore perché è rimasta spiazzata da situazioni non proprio facili proprio a livello professionale. Il Sagittario verso la fine di questo complesso 2020 avrà Saturno dalla sua parte, questo permetterà di capire finalmente se c’è qualcuno che sul lavoro gli mette i bastoni tra le ruote e soprattutto come fermarlo.



