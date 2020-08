Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2020/ Toro, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2020: Toro, Vergine

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro ha Luna nel segno, siete bravi e vi fate notare, bella riconferma anche in autunno. Chi ha fatto una richiesta riceve una risposta in questi giorni. Chi vuole può rivelare la parte migliore di sé e non sarà difficile perché il Toro è una persona molto generosa e buona.

La Vergine ha un oroscopo che crea buone condizioni, siete invitati ad essere in ogni caso presenti nella vita di coppia. Si può ricucire uno strappo. Quelli spiazzati per questioni di lavoro o soldi hanno maturato questioni un po’ di disagio in amore.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Andiamo avanti con lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia deve minimizzare i dettagli di una storia d’amore che non funziona. Guai se nella coppia si fa il gioco di chi è più bravo. Ci sono momenti in cui uno è più attivo dell’altra e può capitare che ci siano situazioni di provocazione che si rivelano inutili. Per questo evitate atteggiamenti orgogliosi.

Lo Scorpione è turbato ma rispetto al week-end è molto positivo. Ci si augura in ogni caso che entro domenica possiate stare con la persona amata e Venere poi è favorevole. C’è solo un piccolo problema finanziario da tenere sotto controllo. Tensione nervosa che indica fastidio fisico. Ciò che ha a che fare con irritazioni è un problema per lo Scorpione. Da curare l’alimentazione per evitare problemi allo stomaco.



