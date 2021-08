Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 11 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro penso che l’amore sia importante, ma che sia ancora più un obbligo rimettere in piedi la situazione dal punto di vista professionale. La prima cosa che noto è che ci sono delle buone novità: l’autunno e l’inverno saranno forieri di buone indicazioni per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

Per i Pesci credo che sia le coppie forti, che magari adesso stanno pensando a un figlio e a spese di troppo, che coloro che invece hanno vissuto una separazione, abbiano una sorta di piccola crisi da superare: le incertezze sono interiori, quindi la prima cosa che bisogna riguadagnare è la fiducia in sé stessi. C’è chi è stato male, c’è chi deve superare un problema fisico ed è quasi impossibile cambiare un percorso sentimentale. Direi che se ci sono delle ambiguità, forse sarebbe meglio rimandare le discussioni a dopo Ferragosto. È importante anche adesso valutare con cura le nuove relazioni, perché quelle part time sono intriganti ma, se hai incontrato da poco qualcuno, potrebbe essere non dico irraggiungibile, ma quasi. Per lo Scorpione fra questo mese e il prossimo: decisioni d’amore, incontri particolari. Certo anche dipende dalla tua capacità di azione, dalla tua età, da dove ti trovi. Però quantomeno crescerà la voglia di amare. La ricerca della felicità è sempre qualcosa di strano da inseguire, però rischiare con i sentimenti ora è possibile e, di tanto in tanto, anche se nel passato hai sbagliato, puoi sempre puntare su nuove acquisizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per lo Scorpione: punta su Ferragosto! Perché la Luna sarà nel tuo segno zodiacale. Cerca di evitare una certa apatia. Queste sono giornate calde, non solo a livello di temperatura, ma anche importanti per l’amore, perché Venere inizia un transito molto intrigante: ora è calda, ma diventerà bollente quando raggiungerà il tuo segno dal 10 settembre. Per il Cancro sabato e domenica avremo anche la Luna favorevole! Certo è che in amore ti vuoi impegnare, ma non troppo. Qui mi riferisco soprattutto ai giovani, a quelli che hanno una grande passione: si pensa alla casa, si pensa a stare insieme, ma forse i figli sono un pensiero un po’ più lontano. Cerca di non discutere perché, se ci sono divergenze con il partner, bisogna stare attenti. Per i Pesci novità per l’autunno e per l’inverno riguardano la professione: ne parlerò giorno dopo giorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA