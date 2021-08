Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 11 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: giornata un pochino caotica, l’inizio della settimana, da qualche tempo, è sempre un po’ strano. Soprattutto se intendi iniziare un percorso di lavoro, recuperarlo in vista di settembre: c’è sempre qualcosa che non quadra, c’è sempre un problema in più da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Per la Bilancia avere la Luna nel segno, da giovedì, significa che la sensibilità raddoppia e questo può essere un bene o un male, perché quando si è molto sensibili si rischia di diventare un po’ troppo permalosi e agitati.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox tra mercoledì e venerdì avrai una buona capacità di recupero, potrai vincere molte ritrosie. Sei forte, ma a volte ci sono dei ripensamenti nella tua vita e adesso capita, nel lavoro, di accettare magari un nuovo ruolo e poi di pensare di aver sbagliato, oppure di non avere il coraggio di fare quel cambiamento, quella rivoluzione di cui sto parlando da tanto tempo e che in qualche modo Urano dissonante impone e Saturno nel segno, in qualche modo, propone.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: sta a te decidere: le stelle lasciano sempre libero arbitrio. In amore novità. Bilancia: hai bisogno, per avere fiducia nella vita, di una persona accanto che sia affidabile. Dico sempre che la Bilancia ha una doppia visione dell’amore, perché da una parte cerca la storia per la vita, dall’altra ogni tanto ha voglia di trasgressione. Le sicurezze ti piacciono, ma sei un segno di aria, quindi ti piace anche fantasticare. Ora con Vergine e Gemelli potrebbero nascere emozioni sincere. Per i Gemelli per fortuna però, nella confusione generale, non manca la grinta e la voglia di metterti in gioco. Questo è un cielo che regala opportunità anche in amore e anzi, dopo Ferragosto, ci sarà qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA