Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 11 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, certo, siamo agli inizi, bisogna capire qual è la strada giusta da percorrere. Addirittura per qualcuno è importante chiudere una situazione e aprirne un’altra. La cosa che mi piace di più in questo periodo è proprio la grande grinta che puoi manifestare nel cercare di risolvere problemi di tipo pratico, mentre in amore agosto sarà un mese double-face, diciamo così: ci saranno momenti di forza e altri meno.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox: rimboccatevi le maniche, consiglio valido anche per i più giovani, ma non disdegnate l’idea di ripartire da altri lidi, altre convinzioni. In amore cielo terso, limpido.



Per il Sagittario discutere equivale a una richiesta, a un imprigionamento a livello di nervosismo. Insomma, in questo momento forse conviene cercare di evitare polemiche.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, devi dare tempo al tempo, perché lo so che adesso vorresti raggiungere quei traguardi che nel passato hai visto sfumare, però sei in prima fila per il recupero. Una buona notizia: voi sapete che io d’estate scrivo il libro dell’anno successivo e sto scrivendo le previsioni 2022. L’anno prossimo da maggio ci sarà Giove nel segno: un elemento importante che sarà ancora più bello nel 2023. Ecco perché dopo due anni no, penso che si possa parlare di due anni sì.

Il Leone sta cercando nuove strade da percorrere: il rinnovamento è importante, una molla che spinge a fare qualcosa in più. Purtroppo questo Saturno opposto, assieme a Giove, dice che una strada si è interrotta o che tu dovrai interromperla a favore di qualcosa di altro.. Per il Sagittario che tu possa perdere il lume della ragione o che tu sia un po’ confuso da lunedì, non è così strano. Perché questo è un momento in cui desideri molte cose, ma poche si realizzano. Giove governa il tuo segno e rappresenta la giustizia: ti senti messo da parte in maniera ingiustificata e potresti anche arrabbiarti se qualcuno è stato premiato al posto tuo. Non perché sei invidioso, ma perché questo qualcuno non merita ciò che ha avuto.

