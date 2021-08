Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 11 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox indica che sei sempre al primo posto in classifica e non potrebbe essere diversamente con Marte nel segno, una Venere molto intrigante che, dopo Ferragosto, comunque sarà meno attiva, ma sempre buona e tornerà ancora più interessante dal 10 settembre. Questi mesi non sono solo importanti per recuperare ma potrebbero rimetterti in gioco. Per il Capricorno sul lavoro tira e molla, braccio di ferro: accetta quello che c’è senza tirare troppo la corda. Un bivio è arrivato. Per il Toro: mercoledì giornata importante. Questo 2021 non è un anno di grandi conquiste, anzi avrai notato ultimamente che le cose che fai costano sempre più fatica e, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista delle relazioni, magari non manca da fare, però c’è sempre qualche compromesso da accettare.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Cosa molto importante per tutti coloro che stanno cercando di rivedere alcune questioni che riguardano il lavoro, che riguardano l’amore. Lo dico sempre che la Vergine in amore è un po’ diffidente, però adesso dovrebbe essere più fiduciosa nei confronti delle persone che incontra. Qualche successo è dietro l’angolo. Per il Capricorno, penso proprio che in questo mercoledì tu abbia una grande lucidità mentale e ritengo anche che tu voglia mettere in chiaro alcune questioni. Soprattutto per quanto riguarda l’amore: se ci sono state delle problematiche, delle difficoltà, parla subito entro Ferragosto, perché poi le cose potrebbero complicarsi un po’.

Per il Toro: Luglio però è passato ed è stato il mese più pesante per le relazioni d’amore: coloro che hanno superato la prova di questo mese ad agosto stanno meglio.

