Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 11 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì dell’Ariete

Ariete: Avere stelle importanti significa stare a metà dell’opera, almeno dal mio punto di vista. Provate a verificarlo! Capita, nei periodi importanti, anche di vincere una sfida che ci ha fatto stare male e capita anche di accorgersi che qualcosa non funziona, ma ce ne accorgiamo per tempo, in modo da poter risolvere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox un’occasione mancata potrebbe essere un grave errore in questo momento e io spingo gli Ariete a darsi da fare.

Oroscopo Branko settimanale 12-18 agosto 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Toro: Il consiglio è di rilassare la mente: lo dico ai separati e a coloro che hanno avuto problemi di coppia. I rapporti con le persone, in questi giorni, potrebbero essere, non dico più difficili, ma un po’ rigidi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox siccome i Toro sono diventati molto intransigenti, se c’è qualcosa che non va, in famiglia e in amore, bisognerà cercare di essere un po’ morbidi, altrimenti si rischia di discutere. Una giornata un po’ così. Ricordatevi che l’amore non è mai perfetto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Gemelli: Ecco la Luna buona, ecco Venere valida, con un Sole amico e un Giove piacevole. Inoltre, da sabato 20, arriverà Marte nel vostro segno. Rivelazioni possono esserci, passioni possono nascere: a molti batterà forte il cuore e io spero davvero che questa liberazione coinvolga soprattutto chi è rimasto male, chi ha avuto un problema o una separazione. Non riuscite a trovare una persona che vi piaccia? Forse siete un po’ troppo esigenti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA