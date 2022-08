Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 11 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: La fatica c’è ma tu lo sai: quando mai, nella tua vita, ti sono state regalate delle cose? Tu poi, se c’è una strada accidentata, preferisci quella. In astrologia il Capricorno è rappresentato dallo stambecco che ha un’abilità pazzesca nel salire in alto tentando delle strade impervie. Entro marzo dell’anno prossimo, arriverà una bella soluzione e in questo momento hai una grande capacità di azione. Devi stare attento a persone che giocano sporco: occhio ai colpi bassi!

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Questa Luna nel segno parla di un po’ di agitazione che in fondo potrebbe essere anche favorevole, per esempio se riuscisse a scuotere una certa pigrizia, a darti una visione del futuro un po’ più tranquilla. Non devi prendertela con te stesso se qualcosa non va: in questo periodo stai cambiando, da diversi mesi non sei più la persona di prima e devi dare anche tempo agli altri di adattarsi. Per esempio, se tu vuoi fare delle cose e gli altri non sono d’accordo, magari ti chiederanno:” Cos’hai in questo periodo che non ti sta bene nulla?” Sei una persona molto creativa e sempre alla ricerca di stimoli.

Pesci: Si recupera bene sabato e domenica e queste sono due giornate di interregno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando in una coppia gli interessi sono divergenti, si rischia il patatrac. In realtà dovrei tirare le orecchie a qualche Pesci che è rimasto attratto da una persona troppo pragmatica e rigida, perché questo solo apparentemente dà sicurezza. Il nativo del segno cerca coccole, amore, protezione nel rapporto ed è questo che gli dà sicurezza. Quando tutto ciò manca si ritrova spiazzato. Le stelle comunque aiutano e c’è anche chi sta ritrovando un grande impeto da destinare decisamente alle questioni di lavoro.

